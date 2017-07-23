وصل الفنانان علي الغرير وخليل الرميثي من مملكة البحرين الشقيقة إلى الديرة الأربعاء الماضي، وذلك تحقيقا لرغبة وأمنية الطفل الكويتي فهد في مستشفى بنك الكويت الوطني.

وجاءت هذه الزيارة بالتعاون مع شركة «أمنيتي» التابعة لشركة الساير، التي من أهم أهدافها تحقيق أمنيات الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية، وكانت في استقبالهم منسقة الزيارة والمشرفة عليها سامية حمد السعيدان وزميلها طارق العضوان المتطوعان في برنامج «أمنيتي»، حيث تم اصطحاب الفنانين مباشرة الى المستشفى وكان في استقبالهم أحمد العنزي والمسؤولة عن مكتب كاتش للأطفال.

وتم تسهيل مهمة الفنانين لمقابلة الطفل الكويتي فهد من قبل مدير المستشفى د.ميثم عبدالكريم وفقا للنظم والقوانين المعمول بها مع مراعاة خصوصية المريض وذويه والتعاون مع المؤسسة التطوعية في أداء رسالة المستشفى العلاجية والتأهيلية.

وقد قدم الغرير والرميثي فاصلا فكاهيا بشخصيتي «طفاش وجسوم» ما أدخل السرور والسعادة في قلب الطفل فهد وذويه، وقدموا للطفل هدية عبارة عن دمى تمثل شخصياتهم في مسلسل «سوالف طفاش».

وتم تكريم الفنانين علي الغرير وخليل الرميثي من قبل شركة «أمنيتي» بالإضافة الى كتاب شكر وتقدير من قبل مدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال لمشاركة الفنانين وتعاونهم في تحقيق أمنيات الأطفال.