بيروت - بولين فاضل

نفت الفنانة باسكال مشعلاني ان تكون أغنيتها الصادرة حديثا «حبي مش حكي» قد صُنعت للفنان وائل كفوري قبل أن تذهب إليها وتغنيها. وأكدت أن الأغنية التي لحنها ووزعها زوجها الفنان ملحم أبو شديد وُضعت خصيصا لها ولم تكن لوائل وهي لون جديد على صوتها وطبقته قدّمه للمرة الأولى.

باسكال، التي طرحت حديثا ألبوما في الأسواق بعنوان «حبي مش حكي» وأرفقته بكليب مصوّر للأغنية، تعتزم تصوير أغنية أخرى من الألبوم قد تكون «سبع رجالة» المصرية أو «رح أموت لشوفك» اللبنانية.

وستسافر مشعلاني بعد إصدارها الألبوم واطمئنانها إلى الأصداء وردود الفعل عليه، في رحلة استجمام مع زوجها إلى اليونان وإيطاليا على ان تليها رحلة أخرى برفقة والدتها وابنها.

يُذكر ان البوم باسكال الجديد يضم عشر أغنيات من بينها سبع أغنيات من ألحان زوجها الملحن والموزع ملحم أبو شديد، واللافت في العمل تجديد أغنية الفنان الراحل وديع الصافي «عالله تعود» بصوت باسكال وهي من ألحان الراحل فريد الأطرش.