عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها من حفل زفافها الى جانب صديقاتها المقربات اللاتي اعتمدن الإطلالة نفسها.



وعلقت على الصورة قائلة: «انا عارفة ان البوست ده متأخر قوي.بس على ما جالي الصور كلها واخترت منها الصورة دي».

وتابعت قائلة: «بصوا بقى انتوا كنتوا من أحلى الحاجات الحلوة اللي حصلت في الفرح سواء في الشكل او المضمون او الجو اللي كنتوا عاملينه.كنت حاسة إن ليا عزوة كده وكنت شايفة إن اخواتي اللي واقفين معايا مش أصحابي بس. بحبكوا قد الدنيا. أجدع صحاب».