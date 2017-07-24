بعد فترة غياب طويلة فوجئ الجمهور بعودة الفنانة السورية جومانة مراد في حلقات مسلسل «مدرسة الحب». وتأتي هذه العودة بعدما أكد كثيرون أن جمانة اعتزلت بالفعل بعد زواجها.

وفي هذا الصدد قالت مراد، في تصريحات لها، إنها لم تفكر في اعتزال الفن إطلاقا، لكن كل ما في الأمر أنها قررت الحصول على إجازة لفترة تركز فيها على حياتها العائلية التي رغبت في ألا تتأثر بعملها، مشيرة إلى أن ما شجعها على تجربة «مدرسة الحب» هو أن الحكاية التي تشارك فيها مختلفة، كما أن الجزء الأول من العمل أعجبها كثيرا وهو ما جعل لديها حماسة للعودة، وقالت: الغياب لا يعني بالضرورة الاعتزال، فكل فنان لا بد أن يحصل على إجازة من أجل أن يعيد حساباته أيضا وأن يخطط للمراحل المقبلة.

من جهة أخرى، وعن الفيلم الذي كان من المفترض أن تعود به للسينما منذ فترة على أن يخرجه خالد يوسف، أوضحت جومانة أنه بالفعل كان هناك مشروع عمل سينمائي مع المخرج خالد يوسف إلا أن هذا الأمر كان قبل سنوات، وهي لا تعلم شيئا عن الفيلم لكنها بالفعل حاليا في مرحلة القراءة لرغبتها في العودة مجددا للسينما لكنها لم تستقر بعد على عمل معين.

وعن الجديد لديها، كشفت جومانة مراد عن أنها بصدد المشاركة بعمل درامي جديد لا تفضل الحديث عنه قبل أن تتعاقد عليه لكنها ستطير خلال ايام للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة المهرجان الدولي للسينما العربية، وعلقت بأنها سعيدة كثيرا لهذا الاختيار، خاصة أنها اشتاقت كثيرا للسينما.