قام أشرف عبدالعزيز محامي النجم عمرو دياب عن تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد منظم الحفلات وليد منصور اتهمه فيه بانتحال صفة غير صحيحة بأنه وكيل ومتعهد ومنظم حفلات دياب.

وقد اصدر عبدالعزيز وشركة «ناي فور ميديا» البيان التالي: «يعلن أشرف عبدالعزيز محامي الفنان عمرو دياب وشركة ناي فور ميديا بأنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد وليد منصور مدير شركة تالنت دبيلو ام للفنانين وتنظيم الحفلات حيال ما ارتكبه من أفعال بانتحال صفة غير صحيحة وادعائه كذبا بأنه وكيل ومتعهد ومنظم حفلات الفنان عمرو دياب وذلك على غير الحقيقة والواقع وقد لزم التنويه أن شركة «ناي فور ميديا» هي الوحيدة لها الحق في التعاقد على جميع حفلات وأنشطة الميجا ستار عمرو دياب دون غيرها وبناء عليه تم تقديم بلاغ للمستشار النائب العام ضد وليد منصور قيد برقم 8428 لسنة 2017».