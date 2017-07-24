راضٍ عن أجري ويعتبر من الأعلى بين النجوم العرب

دمشق ـ هدى العبود

يستعد النجم العربي رشيد عساف، للوقوف مجددا أمام كاميرا المخرج الليث حجو والكاتب د.ممدوح حمادة للمرة الثانية، بعد مسلسل «الخربة» الذي لاقى انتشارا واسعا على الفضائيات، نظرا لما يتمتع به البطلان دريد لحام ورشيد عساف من حس كوميدي وحب جماهيري على مساحة الوطن العربي، فأعمالهما وصلت إلى العالمية، ومن منا لا يتذكر مسلسل «غليص» الذي لعب بطولته النجم عساف، و«كاسك يا وطن» و«غربة» للكبير دريد لحام.

«الأنباء» التقت النجم رشيد عساف الذي قال: جديدي لعام 2018 عدة أعمال من أبرزها مسلسل جديد بعنوان «الجزيرة» وهو اسم العمل حاليا وقد يتغير مستقبلا، للكاتب د.ممدوح حمادة، والمخرج الليث حجو.

وتسلمت هذه الفترة عشر حلقات فقط من النص لقراءاتها، والقصة افتراضية، تدور حول عدد من الأشخاص يسافرون على متن باخرة للمواشي، وفي البحر المتوسط تتعرض السفينة للغرق، ويستطيع الركاب اللجوء إلى جزيرة، وكان عليهم أن يبنوا حياة لهم على سطح هذه الجزيرة من أجل العيش، فبدأوا ببناء الأكواخ ومتطلبات الحياة البسيطة «باختصار كأننا أصبحنا أناس بدائيين» وعلينا أن نطور أنفسنا لنستطيع العيش.

وأردف عساف: ألعب دور جنرال عسكري يتزعم المجموعة، وأصبح فيما بعد زعيما على هذه الجزيرة، لكنني أتعامل معهم بأسلوب كوميدي، لأننا بنينا أنفسنا مجتمعيا من الصفر، وبدأنا نسير نحو الأفضل، ونستطيع القول إن هدف المسلسل هو إسقاط على الحالة السورية خاصة والعربية عامة، لأن هناك بلدانا عربية أخرى لا تعيش حروبا لكنها تعيش اختناقات كبيرة.

وتابع: لدي مسلسل «عطر الشام» والذي يمثل حالة عاشها المجتمع الدمشقي من خلال عاداته وتقاليده التي كانت تتمتع بنوع من القدسية، وأقول هذا لأن الزوج عندما يخدع يصاب بنوع من نقص الرجولة، ولذلك نجد أن الانتقام يكون قاسيا، «أبو عامر» الذي أؤدي شخصيته يكتشف أن فوزية «إمارات رزق» قد تعرضت للاغتصاب عنوة، وكان أن حملت بطفلها الذي ظن للوهلة الأولى أنه والد الطفل عامر، فأندم لأنني طعنتها وسجنتها، لتشنق فيما بعد، لكنني أكتشف أنها هي من قتلت زهرية في الجزء الأول، ومع هذا بدأت في التفكير بكيفية إعادة الطفل عامر وتربيته، واستشرت شيخ الحارة لأعرف الفتوى الشرعية في مثل هذه الحالة، لكن والد الطفل كداس «علاء قاسم»، حاول تهريبه من الحارة ليلا، فأطلق عليه الرصاص، فأصاب الطفل وقتله على الفور وينجو كداس الأب، ومن هنا يبدأ الانتقام بين زعيم الحارة أبو عامر، وكداس لأن أبو عامر يصر على قتل كداس، مستدركا: «انتظروا أحداثا مثيرة للغاية وغير متوقعة».

وعن «طوق البنات»، قال: مع الأسف لم أتلق الى الآن النص الخاص بالجزء الخامس، على كل حاليا سأسافر إلى تونس لتصوير «الجزيرة» وسأغيب ثلاثة أشهر تقريبا، وبعدها سأعود الى دمشق لتصوير «طوق البنات» و«عطر الشام».

وحول جديده سينمائيا، رد عساف: فيلم سينمائي بانتظار الاطلاع على مضمونه، وبعدها أقرر هل أوقع العقد أم لا، ومشكلة الفنان اليوم الوقت، وارتباطه بعدة أعمال متزامنة مع بعضها بعضا.

وبسؤاله عن اجره وهل هو راض عنه، اجاب: «أشكر الله، أنا راض، ويعتبر أجري من أعلى الأجور بين النجوم العرب».