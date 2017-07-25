مفرح الشمري

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تعود المطربة الكويتية سينا الفارس للساحة الغنائية بعد غياب من خلال أغنيتها «السنغل» التي حملت اسم «عيش حياتك» كلمات محمود برحيل وألحان محمد نبال، وذلك بعد أغانيها السابقة «على فكرة» و«أص» اللواتي حققتا نجاحا كبيرا عند جماهيرها الكويتية والخليجية والعربية.

وأكدت سينا الفارس لـ «الأنباء» ان أغنيتها الجديدة انتاج اليافعي ميديا وهي تحمل طابعا مختلفا وهي أغنية مغربية على ايقاع خليجي في «ستايل» جديد لكون كلماتها باللهجة البيضاء التي يفهمها القاصي والداني وهي تجربة جديدة بالنسبة لها سعدت بخوضها لأنها حريصة على أن تقدم لجمهورها الجديد دائما سواء من خلال الكلمة او اللحن.

واشارت الى انها سعيدة بتعاونها مع اليافعي ميديا من خلال هذه الاغنية التي أهدتها لمحطات الإذاعة لبثها على ان تقوم بتصويرها لاحقا مع احد المخرجين المميزين في مجال الفيديو كليب بعد ان تأخذ حقها من الاستماع.

وقالت ان ردود الفعل على الأغنية اسعدتها وتتمنى دائما ان تكون عند حسن ظن الجميع، منوهة بان الاغنية من توزيع شتيل ومكس وتركيب الصوت تصدى له عبدالله المسعود وجيتارات عبدالرحمن البحريني وكمان اسامة البياتي.

وشكرت الفارس كل من شارك في هذه الأغنية متمنية ان تنال هذه الاغنية الاعجاب لدى جمهورها في الخليج والوطن العربي واعدة اياهم بطرح ألبوم يتضمن العديد من الأغاني التي تحمل افكارا جديدة في المستقبل القريب.

يذكر ان المطربة الكويتية سينا الفارس انطلقت الى عالم الغناء من خلال أغنية «قول لها» كلمات منصور الفضلي وألحان عبدالقادر الهدهود وتوزيع ربيع الصيداوي، وذلك من خلال ألبوم شبابي من إنتاج روتانا، ونالت شهرة واسعة في الخليج بعد ان استضافها العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.