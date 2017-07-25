دلال العياف

حلت الفنانة مشاعل امس ضيفة على حلقة من برنامج «القايلة» الذي تقدمه الإعلامية ايمان نجم والاعلامي نادر كرم وذلك بحضور زوجها الفنان عصام كمال، حيث فتحت مشاعل قلبها وتحدثت عن العديد من القضايا الفنية، وتطرقت الى البومها الجديد، حيث قالت انه يضم 8 أغان متنوعة، منها «ترا ما افرح»، «براد قلبي»، «اهواك»، «ذايب في هواك»، «بالوفا مجبور»، «قلبك»، «ثقتي».

وعن سبب اختيارها 8 اغان فقط، قالت مشاعل: «اعتقد لانني مبتدئة، حيث يجب ان يكون هناك تركيز في اختيار الاغنيات، حيث انها منتقاة بدقة»، لافتة في سياق مختلف الى انها تحب «الحريم الكبيرة في السن» وتفرح عندما تراهن. وأكملت: «هن الخير والبركة».

وبسؤالها عن الملحنين والكتاب الجدد الذين تتعاون معهم لاول مرة في الالبوم، اجابت: «تعاونت مع الملحن والموزع الموسيقي ميثم علاء الدين وكذلك اتعامل لاول مرة مع الشاعرة اماني»، مؤكدة انها لا تغار من نجاح زميلاتها في الوسط الفني. وأردفت: «انا اشوف شنو قدموا علشان لا اقلدهم، وبالنهاية ربي ما يعطي احد اكثر من نصيبه، واتمنى التوفيق للجمع».

وبناء على طلب مستمعي البرنامج غنت مشاعل «بالوفا مجبور»، مشيرة الى ان كل اغاني البومها حلوة وتحبها ولكن الاقرب اليها هي «بالوفا مجبور»، وشدت ايضا باغنية «اللي هويتوا عن عيوني غاب».

وحول الفوازير ولماذا لا تقدمها، ردت: «ما اقدر، لان عصام بوخالد ما يرضى، ولكن الفوازير هذا حلم حياتي»، ملمحة الى ان جمهورها هو الذي يصنفها على خارطة الفن.

وخلال الحلقة اجرى الملحن حمد راشد الخضر مداخلة وسأل مشاعل عن حقيقة وجود عمل فني يجمعها مع الفنان محمد المسباح، فقالت هي وزوجها: نعم يوجد، ومن ثم قدما اغنية «جبرني الوقت». جدير بالذكر ان برنامج «القايلة» من تقديم إيمان نجم ونادر كرم وإعداد صالح الدويخ وفاطمة القلاف وهبة العوضي، متابعة وتنسيق ابتسام عبدالحليم، هندسة اذاعية خالد المزيني، منسق اعلامي آلاء الوزان، فويس اوفر حنان المهدي، بوجندل، حمزة التيلجي، اخراج دواس العجمي وجاسم محمد وخالد ملك.