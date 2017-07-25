المزعل: وضع دراسة جدوى للعمل المسرحي مسألة غاية في الأهمية

عبدالحميد الخطيب

ضمن انشطة مهرجان صيفي ثقافي 12، الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة من 10 حتى 29 الجاري، اقيمت في مسرح الدسمة ندوة فكرية بعنوان «التعامل مع مراحل الإنتاج المسرحي» وقدمها أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الآداب قسم المسرح - جامعة الإسكندرية د.جمال ياقوت وأدارها المنتج والفنان عبدالمحسن العمر وعقب عليها المخرج والمؤلف صالح الحمر والمخرج د.مبارك المزعل وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في مجال المسرح. وتناول د.ياقوت أبرز وأهم مشاكل الإنتاج المسرحي في الوطن العربي وتحدث عن جمهورية مصر العربية كأحد النماذج في هذا الموضوع، وقال: إذا نظرنا إلى أبرز المشاكل في مصر فسنجد أن الاهتمام بمادة الإنتاج المسرحي في المؤسسات التعليمية ضعيف وقد تم إلغاؤها لفترة طويلة حتى تم إدراجها مرة أخرى مؤخرا في قسم المسرح كلية الآداب جامعة الإسكندرية، كما توجد 6 أكاديميات، ومن يعتقد أن الإنتاج الفني هو مرحلة إنتاج العناصر المادية للعمل المسرحي من ديكورات وملابس إلى آخره فهذا خطأ، لكن الإنتاج المسرحي يعنى بالعملية المسرحية كلها بدءا من قرار الإنتاج حتى انتهاء العمل.

وأوضح أن مادة الإنتاج المسرحي تتضمن العديد من القضايا التي لا يتم تدريسها في المواد الأخرى الخاصة بفن المسرح مثل مادة التمثيل والإخراج والنقد فهي تعنى بتدريس نظم الإنتاج في المؤسسات المختلفة من مصادر التمويل والتسويق وإعداد المواصفات والمقايسات التفصيلية، مؤكدا أن عملية الإنتاج المسرحي يلزمها تسويق والذي من الممكن أن يتم حتى في العروض المجانية، مشددا على أن قضية الإنتاج المسرحي من القضايا المهمة والتي تبرز قضايا كثيرة غير موجودة في مواد الإخراج والتمثيل، خاصة فيما يتعلق بوضع استراتيجيات التمويل والتسويق والخطط الإنتاجية للمؤسسات والخطط السنوية للفرق المسرحية.

وعقب المخرج والمؤلف صالح الحمر، فقال: هناك تشابه كبير بين مشاكل الإنتاج المسرحي في مصر والكويت إلا أننا في الكويت نعاني من مشكلتين هما: الأولى إنتاج نجوم المسرح لأنفسهم، وهي مشكلة ظهرت منذ عشر سنوات، والثانية تكلفة المسرح وتجهيزه أعلى من تكلفة أجور الممثلين في ظل وجود ندرة في المسارح، فلدينا مسرحان في الدسمة وكيفان والمسرح الثالث في الشامية غير صالح للعرض، لذا نطالب بأن تقوم الدولة بدعم القطاع الخاص ومنتجيه العاملين في مجال المسرح.

من جهته، أكد المخرج د.مبارك المزعل ان وضع دراسة جدوى للعمل المسرحي مسألة غاية في الأهمية لأن المخرج تستجد أمامه أمور جديدة خلال فترة العرض يعجز المنتج عن الوفاء بها، لذلك لا بد من دراسة جدوى لضمان نجاح العمل، مشيرا إلى أن هناك خمسة عوامل لنجاح العمل المسرحي، وهي: وجود النجم وموقع المسرح والدعاية والسوق الجيد والتوفيق من الله.