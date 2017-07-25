ضمن مشاركاته العربية المتعددة، يشارك الكاتب والناقد المسرحي علاء الجابر في عضوية لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته العاشرة الذي يقام في الفترة من 13 – 27 الجاري، تحت رعاية وزير الثقافة المصري الكاتب حلمي النمنم، وبرئاسة الأكاديمي والناقد الكبير د.حسن عطية.

وتتكون لجنة التحكيم من مجموعة مهمة من الأسماء المصرية المميزة في مجالها، حيث يرأس لجنة التحكيم الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، وعضوية الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، والمخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم، والناقد المسرحي د. محمد زعيمة، وأستاذة الموسيقى د. رانيا يحيى، وأستاذ السينوغرافيا د.رامي بنيامين، والفنان فادي فوكيه مقرر اللجنة.

الجدير بالذكر أن علاء الجابر شارك قبل أيام في العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في القاهرة، حيث يدعم جائزة للتأليف المسرحي باسم الراحل د. محسن مصيلحي، وتمت في مكتبة الاسكندرية مناقشة كتاب خاص بمتدربي ورشته «نحن نكتب مونودراما» الذي طبع بدعم من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، أما آخر لجان التحكيم التي شارك فيها فكانت ضمن مهرجان قفصة الدولي للمسرح في تونس بدورته العشرين.