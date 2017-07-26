أنا على ثقة كبيرة بمستوى وعقلانية الجمهور والشعب الخليجي

أحمد الفضلي

«مشاركتي فنية وليست سياسية»، بهذه الكلمات علق الفنان والمنتج محمد الحملي على مشاركته الاخيرة مع الفنان القطري القدير غانم السليطي في حلقات برنامج «شللي يصير»، والذي يبث حاليا عبر موقع «يوتيوب» ويصور بالعاصمة القطرية الدوحة ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الساحة الفنية القطرية ويتطرق للأزمة الخليجية.

وأفاد الحملي خلال حديثه لـ«الأنباء» بأنه قبل الدعوة من القائمين على هذا العمل، الذي وصفه بالهادف والساعي لتوضيح وجهات نظر الشعوب بما يتعلق بالأزمة الخليجية، «التمس أن كل القائمين على البرنامج والفنانين المشاركين يتمنون انتهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ويعملون كل احترافية فنية لإيصال رسالة للشعوب الخليجية مفادها ان مصيرنا ودمنا كخليجيين واحد مهما كان ومهما حدث من ازمات.

وعن امكانية خسارته لجمهوره في السعودية والبحرين والإمارات بعد هذه المشاركة، اوضح الحملي انه على ثقة كبيرة بمستوى وعقلانية الجمهور والشعب الخليجي الذي سيرى بهذه المشاركة محاولة لايصال رسالة فنية هادفة بعيدا عن السياسة. وقال انه منذ تلقيه دعوة للمشاركة لم يتردد ولبى النداء، نافيا تلقيه اجرا ماديا نظير هذا المشاركة التي يعتبرها واجبا وطنيا عليه كفنان خليجي يسعى لتسليط الاضواء على اثر الأزمة على الشعوب الخليجية التي هي في النهاية شعب واحد، مشيرا الى انه تكبد عناء السفر والبقاء في الدوحة لحين الانتهاء من مشاهده في البرنامج دون ان يتقاضى اي اجر مادي وإنما همه توصيل رسالة للمّ الشمل الخليجي. وفيما يتعلق بإمكانية تطرقه للأزمة الخليجية في الأعمال التي سيقوم بإنتاجها لاحقا، ذكر انه لن يتردد في تنفيذ عمل يتطرق لهذه الأزمة في حال كتب بحرفية فنية، وذلك ايمانا منه بدور الأعمال الفنية في حل الازمات السياسية، لافتا الى انه في حال اقدم على ذلك فلابد ان يأخذ موافقة الجهات المعنية في الكويت، وفي حال لم يحصل على الموافقة فلن ينفذ العمل.

وعمن كان وراء ترشيحه للمشاركة في البرنامج، قال الحملي انه قام بتوجيه هذا السؤال للمسؤولين عن انتاج البرنامج وكانت الاجابة انه ترشح للمشاركة من قبل الفنان القطري غانم السليطي الذي طلبه بالاسم للمشاركة، موضحا انه يعتز بهذا الترشيح، متمنيا استمرار التعاون بينه وبين السليطي في الفترة المقبلة.