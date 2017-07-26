متلهفة لسماع رأي جمهوري في ألبومي الجديد فهم شركائي في النجاح

أميرة عزام

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أكدت المطربة شمس ان ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «شقيت ثوبي» يحمل بين طياته العديد من الألوان الغنائية الشعبية المحببة في الخليج، وهو نتيجة عمل خمس سنوات سجلت موسيقاه ومكسجتها ما بين أميركا ولندن. وقالت شمس، في رسالة صوتية أرسلتها لـ«الأنباء»: ان الألبوم يتضمن 15 أغنية اغلبها كويتية وخليجية إلى جانب الأغنيات الثلاث، اللبنانية «وعيت من جنوني» والمصريتين «يو يقطعني» و«ميت مرة».

وأشارت الى انها كانت حريصة جدا على أن يكون هناك في هذا الألبوم تعاون مع شعراء كويتيين منهم الشاعر نصار الظفيري الذي كان له النصيب الأكبر من أغاني الألبوم، بالاضافة الى تعاونها مع الشاعر أحمد الصانع في أغنية واحدة، لافتة الى أنها تتمنى أن يتصدر سوق الإنتاج الفني الكويتي السوق مرة أخرى من خلال ألبومها الذي تميز بوجود إبداع فني كويتي عكس باقي الفنانين «الكويتيين» الذين عندما تصدر ألبوماتهم تكون النسبة الأكبر للأغاني غير الكويتية. وقالت: يختارون أغنية أو أغنيتين كويتيتين فقط مجاملة لا أكثر، وهذا من وجهة نظري تقصير كبير من الفنان الكويتي تجاه جمهوره والأغنية الكويتية.

وعن الألوان الغنائية التي اختارتها في الألبوم، قالت: اخترت أغلب الألوان التي تخص روح الأغنية الكويتية وتتميز بها، فالألبوم به اللون «السامري» و«الخبيتي الكويتي» و«الرومبة» و«العدني» الخاص بالكويت وليس العدني المتعارف في أغلب أوساط الساحة الغنائية، وهذا اللون تحديدا سوف يسمعه جمهوري في أغنية الألبوم، وهي «شقيت ثوبي».

وحول الملحنين، ردت: 90% من أغاني الألبوم من ألحان الملحن محمد عبدالعظيم الذي حرص على أن يجعل الجمهور الذي يسمع الألبوم يشعر بأن كل أغنية مختلفة عن الأخرى من حيث اللحن والروح.

اما عن ردة فعل جمهورها بعد إصدار الألبوم فقالت: متلهفة جدا لسماع رأي جمهوري في الألبوم فهم شركائي في النجاح وعنصر فعال ومهم في مسيرتي الفنية، فمنهم أستمد قوتي في الاستمرار في تقديم ما ينال إعجابهم.

وعن الأغنية التي وقع عليها الاختيار لتصويرها فيديو كليب، اجابت شمس: الأغنية التي سأصورها فيديو كليب هي التي سيختارها جمهوري، وانا بانتظار الأغنية التي تعجبهم، والتي يطلبون مني أن أصورها.