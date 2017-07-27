عبدالحميد الخطيب

ضمن أنشطة مهرجان صيفي ثقافي 12 الذي يقام في الفترة من 10 الى 29 الجاري بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، قدمت فرقة المسرح الشعبي مساء امس الاول على خشبة «الدسمة» مسرحية «كمبوشة»، من تأليف عثمان الشطي وإخراج نصار النصار وتمثيل: نصار النصار وعثمان الصفي وحسين العوض وبشار عبدالله وخالد السجاري وحامد النصار ومحمد اكبر وماجد البلوشي وعبدالحميد السبكي وغدير وفرح.

المسرحية جذبت جمهورا غفيرا لمتابعة قصتها الممتعة، والتي لامست المشاعر، وتناولت مهنة «الملقن» ودوره المهم في العملية المسرحية، حيث دارت الاحداث حول فرقة مسرحية تجري بروفات عمل جديد، ويتم توزيع الأدوار على الممثلين تحت قيادة مخرج مغرور لا يعي ما يقوم به، خصوصا بعدما وقع في حب ممثلة صاعدة ليست لديها موهبة، وفي سبيل ان ترضى عنه تلك الممثلة يستغني عن الكاتب، ولكن يجد نفسه في ورطة، فالكاتب لديه النص، وهنا يفكر في الاستعانة بـ «الملقن» لأنه يحفظ حوارات المسرحية، ولكن باقي المشاركين في المسرحية يتآمرون على «الملقن»، وتنتهي الاحداث بالتأكيد على ان المسرح باق رغم كل ما يمر به من صعوبات.

العرض بشكل عام متوزان، واهتم فيه المخرج نصار النصار بإظهار القيمة الفنية للنص، مستغلا جميع عناصر العمل المسرحي لتقديم المشاعر الانسانية والصراعات الداخلية للنفس البشرية بواقعية بعيدا عن المزايدات الاخراجية، فبدا العرض لامعا خاليا من الأخطاء، وسارت الاحداث بسلاسة مع الاداء المتميز للفنانين المشاركين الذين اجادوا تقديم ادوارهم وكانت حركاتهم على المسرح محسوبة وموضوعة في مكانها الصحيح، وهنا نذهب الى النص الذي كتبه المؤلف الشاب عثمان الشطي والذي صيغ بعناية كبيرة، حيث وصلت رسالته بسهولة الى المتلقي.



وجدير بالذكر ان «الكمبوشة» كانت من أساسيات العمل المسرحي في الماضي، ويعود الاسم إلى اللغة الإيطالية «كبوتشو»، وتعني الصندوق الصغير الذي يوضع في منتصف مقدمة خشبة المسرح، وتكون الجهة المواجهة للممثلين مفتوحة، ويدخل إليها «الملقن» عن طريق باب خاص في أسفل الخشبة، ويقوم بدوره بتلقين الممثلين أدوارهم، إذا ما نسي الممثل حواره فيذكره، ولا يسمع صوته الجمهور، وكان الملقن يحضر بروفات الترابيزة ثم بروفات الحركة، ويعتبر جزءا من العمل المسرحي لا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة لضرورة تمتعه بالإحساس العالي وسرعة البديهة وتفرغه وتركيزه للعمل المسرحي.