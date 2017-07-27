أحمد الفضلي

بعد ان انتهت من عروض المسرحية الاستعراضية «زين عقلة الاصبع» تستعد النجمة فاطمة الصفي لتنفيذ احدث مشاريعها الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «دفعة القاهرة»، تأليف هبة مشاري حمادة، ومن المقرر ان يجمعها بكوكبة من نجوم الدراما الكويتية من ابناء جيلها ممن سبق ان شاركت برفقتهم ببطولة العديد من الاعمال خلال الاعوام الماضية.



وستلعب الصفي احد ادوار البطولة في العمل الذي تتمحور قصته حول دفعة دراسية لعدد من الشباب والفتيات، حيث يرصد العمل تقلبات حياتهم قبل الدراسة واثناء الدراسة، وكذلك يرصد ماذا حل بهم بعد الانتهاء من الدراسة.

ومن المقرر ان تدخل الصيفي تصوير المسلسل سبتمبر المقبل، ومن المرجح ان ينقسم التصوير بين الكويت ودبي والقاهرة بحسب الرؤية المبدئية للمخرج خالد الرفاعي الذي أوكلت له مهمة الاخراج من قبل المسؤولين عن انتاج المسلسل، الذي قد يرى النور في الفترة الموسمية في حال عدم تأجيل عرضه الى رمضان المقبل.