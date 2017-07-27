سماح جمال

كشف المخرج خالد الفضلي عن تحضيراته للبدء بتصوير مسلسل «حبيبي حياتي» المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.



وقال إن المسلسل من تأليف د.فوزية الدريع وبطولة مجموعة من النجوم منهم الفنان حسن البلام، انتصار الشراح، فهد البناي، محمد الرمضان وعبدالعزيز النصار.

وعن قصة العمل، قال الفضلي، في تصريح لـ«الأنباء»: تدور احداث المسلسل في فترة السبعينيات، وتتحدث عن علاقة حب تدور بين شابين، ونرى الأحداث تدور في إطار «لايت كوميدي»، وسيتم التصوير في الكويت.

وعما إذا كان سيحاول استثمار النجاح الكبير الذي حققه الفنان حسن البلام في دوره التراجيدي الجاد في مسلسل «اليوم الأسود»، قال: الدور الذي سيقدمه الفنان حسن البلام ليس كوميديا تماما، بل سيقدم كوميديا الموقف، فنجم بحجم حسن البلام لا يمكن تقنينه في قالب معين، فموهبته اكبر من ذلك بكثير، وهو «جوكر» بمعنى الكلمة ولديه قبول لدى المتفرج يجعله قادرا على التلون.

وتحدث الفضلي عن عمله الدرامي الثاني والذي من المقرر ان يخرجه لرمضان 2018، وهو من تأليف البيرق، وبطولة حسن البلام.



وقال: بدون مبالغة الفكرة التي سنقدمها لم تقدم في الخليج بل ولا الوطن العربي من قبل.

وحول الأسباب التي دفعتهم لعدم تقديم الجزء الثاني من مسلسل «سيل وهيل»، خاصة بعد نجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي، قال الفضلي: الفكرة كانت مطروحة بالفعل ولكننا وجدنا ان وجود جزء ثان يعتبر مغامرة كبيرة بنسبة 70% الى 80% وهذا ما يحدث في اغلب الأعمال التي تكون لها اجزاء، ولماذا نغامر خاصة ان العمل حقق نجاحا جماهيريا؟! ولهذا فكرنا في تقديم عمل آخر.

وأكد الفضلي أن الفنان حسن البلام يفصل تماما بين كونه منتجا وممثلا في الأعمال التي يقدمها، مشددا على ان البلام لا يقوم بالتدخل في التفاصيل العمل بالصورة التي يكون فيها تعدى على عمل فريق العمل.



وتابع: كل من عمل مع الفنان حسن البلام يعرف انه يقدم مصلحة العاملين معه على نفسه، بل انه واثناء البروفات يعطي «الايفات» الى زملائه حتى يقولوها، وعلى خشبة المسرح في الأعمال المسرحية التي قدمها ويكون آخر من يخرج على الخشبة، وفي اللوكيشن لا يتعامل بمنطق المنتج، بل كممثل ملتزم بمواعيده وبنصه، ولا يطلب معاملة خاصة على اساس انه منتج، ولا أنسى اننا اثناء تصوير مسلسل «سيل وهيل» كان البلام يدرس في مصر وعاد لاستكمال التصوير فور وصوله من المطار، وحتى على صعيد الجوانب المادية دائما كلمته واحدة مع الجميع ويبدي مصلحة الغير على نفسه، ويقدر ظروف من معه، فهو إنسان راق قبل ان يكون فنانا ونجما، وهذا الكلام ليس من باب انني اعمل معه لأن علاقتنا اكبر من ذلك، فنحن اخوة واصدقاء حتى ولو لم يجمعنا عمل.

وعما اذا كان يخشى ان يكون تكرار تقديمه لأعمال كوميديا سيحصره في قالب معين، اجاب: فكرة أن مخرج الدراما اذا قدم اعمالا كوميدية «سيخرب على عمره» عبارة لا افكر ولا اؤمن بها، لأن المخرج الجيد يثبت نفسه في كل عمل يقدمه، شخصيا أرى نفسي قادرا على تقديم كل عمل اجده مناسبا لي من ناحية النص والفريق الذي سأعمل معه، ولن احصر نفسى في اطار ما، وسيرى الناس ذلك عندما يشاهدون مسلسل «نهاية حلم» المقرر عرضه عبر قناتي OSN وMBC لأن المسلسل بعيد عن الكوميديا.

وعن رأيه في الدراما الكويتية عموما والخليجية خصوصا، قال الفضلي: الدراما كانت «مكانك راوح»، والعمل الذي حقق تميزا على الشاشة كان «كحل اسود قلب ابيض» للمخرج المبدع محمد دحام الشمري، معتبرا ان قلة النصوص الجيدة هي التي ادت الى وصول الدراما الى هذا الحال.



وأوضح الفضلي: اذا طلبنا من افضل مخرج في الخليج ان يخرج نصا سيئا حتى لو كان معه نجوم صف اول فسيكون العمل فاشلا بدون ادنى شك، ولكن اذا كان المخرج المتميز يمتلك نصا متميزا ويتعامل حتى مع وجوه شابة فسيكون عمله متميزا.