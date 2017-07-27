يأتي العديد من العرب لقضاء العطلة والاستمتاع بالبيئة

أميرة عزام

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أكدت المدير العام لوكالة ديمتر للسفر وممثل مجموعة فنادق «ميريت رويال» بقبرص الشمالية ميليس جولشان حرصها على استقبال اهل الكويت خاصة والعرب عامة، لافتة الى توافدهم منذ خمس سنوات من السعودية، لبنان، الأردن، الامارات والكويت.



وقالت: يأتي العديد من العرب مسبقا لقضاء العطلة والاستمتاع بالبيئة ولكن بعد اقامة الحفلات والمهرجانات الفنية العربية التي يحييها العديد من الفنانين العرب زاد إقبال الجماهير العربية، بل أصبحوا يطلبون فنانهم المفضل ونحن نهدي لكل مجموعة حفلة للفنان الذي يحبونه.

وأضافت جولشان: في الخامس من اغسطس المقبل ستقدم الفنانة نانسي عجرم ليلتها الغنائية وكذلك الفنان وائل جسار في السادس والعشرين من الشهر نفسه، اما الفنان السعودي ابراهيم الحكمي ففي نهاية الجاري.

وعن خطتها السنوية الحالية التي تنوي فيها ادراج فنانين من الكويت، قالت: منذ خمسة أشهر زرت بعض الوكالات الجديدة في الكويت وتم الاتفاق على حفلات فنية وليال كويتية غنائية ومسرحية ابتداء من مارس المقبل.

هذا، وخلال حفل الترحيب بالوفد الكويتي قدم المطرب التركي إيديز بصحبة فرقة بوغازيتشي عدة اغنيات عربية وتركية وعالمية شهيرة استمرت من المساء حتى قبيل الفجر وسط حضور عربي وتركي وعالمي، ورحب خلالها المطرب مرارا بالوفد الكويتي ناقلا تحياته الى الكويت وأهلها.