بعد اطمئنانها على مبيعات ألبومها الغنائي الجديد «أراهنكم»، قررت الفنانة بلقيس أن تفاجئ جمهورها بالعديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، حيث قالت إنها حاليا في فترة إجازة تقضيها مع زوجها في الصين، إلى أن تعود بداية الشهر المقبل لبدء حفلاتها الغنائية في دبي.

ومن المقرر أن بلقيس تحيي حفلا غنائيا ضخما في مول الإمارات بدبي 4 أغسطس، وهو الحفل المجاني الذي يقيمه مول الإمارات سنويا ضمن حفلات مهرجان الصيف، كذلك تحضر للحفل الشبابي الوحيد في لندن الذي سيقام على خشبة مسرح هيلتون 7 أغسطس وسيكون الحفل غير مصور، على أن تشاركها فيه المطربة الإماراتية شمة حمدان والمطرب البحريني خالد فؤاد.

وأكدت بلقيس فتحي، في تصريحات صحافية لها، أنها تحضر لمفاجآة كبيرة لجمهورها في بداية سبتمبر المقبل ستعلن تفاصيلها فور إنهاء التحضيرات المبدئية للحفل.

وعلى الرغم من وجود العديد من الخلافات التي تردد أخيرا أنها نشبت بين بلقيس وبعض زميلاتها في الوسط الفني، نفت بلقيس وجود أي خلاف مع أي نجمة لبنانية، وأكدت أنها لا تنشغل بما يتردد من شائعات وتركز على فنها فقط.