المسرحية تركت أثراً جميلاً لدى الجمهور الكبير الذي تشرفنا بحضوره خلال العروض

عبدالحميد الخطيب

بعد عروض مسرحية متواصلة حظيت بحضور جماهيري فاقت العروض المسرحية المحلية التي انطلقت منذ عيد الفطر الماضي، تختتم مسرحية «جنوب أفريقيا» لمجموعة السلام الإعلامية عروضها المسرحية الناجحة الأسبوع الجاري على خشبة مسرح نادي القادسية الرياضي، على ان تعود في عيد الأضحى المبارك بكامل نجومها.

من جانبها، عبرت بطلة العمل النجمة هيا الشعيبي عن سعادتها الغامرة بعد العروض المتتالية التي قدمتها «جنوب أفريقيا» طوال الفترة الماضية، والتي حققت حضورا جماهيريا كويتيا وخليجيا لافتا، مؤكدة اعتزازها بالوقوف إلى جانب الفنان القدير عبدالعزيز المسلم خلال عمل مسرحي جمع بينهما مجددا ليعيد الثنائي المسرحي الجميل الذي قدم عدة تجارب مسرحية سابقة لمسرح السلام.

وقالت الشعيبي: «جنوب افريقيا» تركت أثرا جميلا لدى الجمهور الكبير الذي تشرفنا بحضوره خلال العروض، كما سعدنا كفريق واحد بالأصداء الكبيرة التي حققتها المسرحية، والتي أطلق عليها وبكل فخر «مسرحية الموسم» كونها لامست بطرحها الاجتماعي الهادف عدة مشاكل لامست الواقع الخليجي والعربي.

ولفتت إلى أن تلك التجربة كانت مختلفة بالنسبة إليها عن التجارب المسرحية التي خاضتها مع الفنان عبدالعزيز المسلم ومسرح السلام، من ناحية الحضور الجماهيري الكبير ومن ناحية التقنيات الضخمة التي استخدمت على خشبة المسرح، ملمحة إلى تنوع وثراء التجربة من الفرجة البصرية بوجود عناصر العرض المسرحي المتكامل والذي حمل الكثير من الإبهار والتشويق والكوميديا للمتلقي.

وحول ردود الفعل الذي حققها دورها في المسرحية، قالت الشعيبي: قدمت شخصية الفتاة الفقيرة التي تقيم في المنتجع لمحاولة الوصول الى الثراء والطموح الذي تنشده، وقد حاولت من خلال هذا الدور توصيل رسالة للمجتمع مفادها أن المادة تظل وسيلة وليست غاية مهما كانت أطماع وتطلعات وأحلام البشر، معربة عن اشتياقها إلى عودة عروض العمل للجمهور مجددا في عيد الأضحى.

الجدير بالذكر ان مسرحية «جنوب أفريقيا» قدمت عروضا متميزة وسط حضور جماهيري كبير، وتطرقت احداثها إلى قدرة الشعوب على التخلص من العنصرية البغيضة التي تنخر في جسد المجتمع، وكيفية التحول من الهدم إلى البناء والتعمير وتحسين البنية التحتية وازدهار الاقتصاد خلال رسالة وطنية تحافظ على الهوية المحلية ولا تفقدها روحها وأصالتها وركائزها، حيث حملت الكثير من الأهداف الاجتماعية، والمسرحية من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، إلى جانب مشاركة هيا الشعيبي، أحلام حسن، شهاب حاجية، عبدالله الباروني، سعاد سليمان، عبدالله المسلم، هاني الطباخ، عبدالله الرميان، وعلي الفرحان وآخرين.