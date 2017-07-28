أنتظر الفرصة المناسبة التي تضعني في الصف الأول من المنافسة في مصر

أميرة عزام @amira3zzam

إبراهيم شامل موسيقي مصري ومستشار فني لنادي الكويت للسينما، التقته «الأنباء» وتحدثت معه عن آخر أعماله في الخليج، وتجربة العمل مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد في مسلسل «دموع الأفاعي»، ومشاريعه المقبلة ومنها موسيقى فيلم «مسيرة الشيخ زايد» رحمه الله، وفيما يلي التفاصيل:

كيف كان التعاون بينك وبين المخرجة نهلة الفهد؟

٭ هي مخرجة متميزة وتمتلك حسا موسيقيا راقيا، وقد اعطتني حرية كبيرة للابداع في موسيقى «دموع الأفاعي»، واتفقنا على تقديم موسيقى بحتة بعيدا عن النمط التقليدي، وبالفعل قمت بتأليف الموسيقى التصويرية وموسيقى التتر، ثم سافرت إلى مصر لتسجيل الموسيقى والمكساج، وقد ساعدني في انجاح هذا العمل حماس وتشجيع المنتج عادل اليحيى لتقديم شيء مميز، ولله الحمد حقق العمل نجاحا بعد عرضه في شهر رمضان.

وماذا عن الموسيقى التصويرية للفيلم التسجيلي «حياة الشيخ زايد»؟

٭ طلبت مني احدى شركات الانتاج في ابو ظبي بالتعاون مع هيئة الإعلام الإماراتية تأليف موسيقى لفيلم تسجيلي عن حياة الشيخ زايد- رحمه الله- ومسيرته في بناء دولة الإمارات، بحيث تمزج الموسيقى بين التراث الإماراتي والاوركسترا الغربين، وبالفعل بدأت في العمل على هذا المشروع وكان التحدي الكبير امامي هو كيف اتعامل مع الاوركسترا الغربي بعقل وروح إماراتي نظرا لأن هذا العمل له طابع خاص، حيث يعبر عن مسيرة رمز من رموز الدولة.

لماذا تقوم بتسجيل ومكساج أعمالك في مصر؟

٭ لدي فريق عمل مميز في مصر نعمل معا منذ سنين، كما انني احتاج إلى اعداد كبيرة من الموسيقيين، وهذا يحتاج إلى غرف تسجيل كبيرة مثل استديو الـ ART أو مدينة الانتاج الإعلامي.

ما سبب ابتعادك عن الأعمال المصرية؟

٭ الحقيقة انني قررت منذ ثلاث سنوات ان أنتقي ما أقدمه في مصر لانني اضطررت في بداية حياتي الى ان اقوم بكتابة موسيقى لأعمال فنية غير راض عنها، ولكني كنت مضطرا مثل أي شاب في البداية يريد دخول الوسط، وحاليا وبعد ان استطعت تحقيق نجاح في الوسط الخليجي قررت الابتعاد وانتظار الفرصة المناسبة التي تضعني في الصف الاول من المنافسة.

وما أعمالك القادمة؟

٭ سأذهب الشهر المقبل إلى دولة الإمارات لتقديم دراسة جدوى إلى المجلس الوطني للإعلام بالإمارات لانشاء استديو خاص بتسجيل موسيقى الأعمال الدرامية في ابو ظبي بمنطقة الإعلام الجديدة الـ «towfour54»، وأسأل الله التوفيق لهذه الدراسة.