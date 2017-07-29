وجهت الفنانة المصرية الشابة راندا البحيري نداء استغاثة إلى جمهورها لمساعدتها في مهمة البحث عن نصاب دعاها وزميلتها المطربة المغربية جنات للمشاركة في الترويج لمشروع عقاري ضخم داخل مصر، وقام باستغلالها للترويج للشركة، ووعدها بمقابل مادي كبير، ثم اختفى تماما وأغلق كل هواتفه المحمولة، وأكدت أن استغاثتها ليست للحصول على حقها فقط، ولكن لتعرف هل كانت الشركة متواطئة مع هذا النصاب، ووعدت بالكشف عن التفاصيل كاملة بالأسماء لتحذير الناس من التعاقد على هذه الوحدات السكنية خوفا من النصب عليهم باستغلال اسمها! ونشرت راندا الاستغاثة عبر حسابها الرسمي بموقع «الفيسبوك»، وأكدت أنها حاولت معرفة الحقيقة أكثر من مرة لكن الشركة لم تهتم بالرد أو التوضيح.

ونصح جمهور وأصدقاء راندا بتصعيد المشكلة والظهور في كل المحطات الفضائية لتبرئة ذمتها من هذا المشروع، كما ألمح البعض إلى سابقة اتهام الممثل الكوميدي حجاج عبدالعظيم بالنصب والاحتيال لمجرد أنه شارك في الترويج لمشروع مماثل وقدم بالفعل للمحاكمة، كما اتهم المطرب ايهاب توفيق بارتكاب الجريمة نفسها بسبب إعلان عن وصفة طبية لعلاج مرض السكر تبين أنها مضرة بالصحة وغير مقيدة بالجدول الرسمي للعقاقير الطبية.