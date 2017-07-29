غردت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني منذ أيام قليلة على «تويتر» مستعينة بهاشتاغ «#خايفة نام»، وعلم أن هذا هو عنوان أغنيتها الجديدة والأولى باللهجة المصرية والتي تستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وفي التفاصيل، وفق مجلة «لها»، فإن ماريتا تتعاون للمرة الأولى مع المخرج بشير لاغوسيس الذي غردت له، معبرة عن حماستها لتصوير أول مشاهد العمل، وذلك مطلع أغسطس المقبل في أحد استديوهات العاصمة بيروت.

وستكون إطلالة ماريتا مختلفة عن إطلالاتها في كليباتها السابقة، على أن تكون هذه الأغنية المصرية الأولى لها بعد أغنيتين باللهجة اللبنانية حققتا نجاحا كبيرا، وهي التي تواظب اليوم على إصدار الأعمال الغنائية على طريقة «السينغل».

من جانب اخر، ردت ماريتا على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستانها خلال مشاركتها برفقة والدها في مهرجان صيف جونية 2017.

ونشرت ماريتا صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بـ «إنستغرام»، ظهرت فيها وهي تغني برفقة والدها وعلقت عليها قائلة: «الحياة أقصر من أن نرتدي ملابس مملة».

وكانت ماريتا قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب فستانها الذي اعتبره الكثيرون غير مناسب لها، وعلق بعضهم عليه: ««إنتي كتير حلوة بس ليش لابسة هيك»، و«حركاتك وفستانك مش حلو طالعة بايخة».