أحمد الفضلي

تواصل الفنانة هنادي الكندري المشاركة في اخر عروض المسرحية الاستعراضية «ليلى والذيب» على مسرح دعيج الخليفة في منطقة شرق والتي تشهد مشاركة كم كبير من نجوم المسرح الاستعراضي.

وبمجرد انتهاء هنادي من عروض المسرحية، التي اطلقت في عيد الفطر وقد تستمر الى عيد الأضحى، تستعد بعدها لتنفيذ مشروع فني جديد يتمثل في المشاركة ببطولة مسلسل درامي يتم الإعداد له حاليا من قبل المسؤولين بشركة المجموعة الفنية للإنتاج الفني، التي قامت مؤخرا بإنتاج آخر أعمال هنادي والمتمثل في المسلسل الكوميدي «رمانة»، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة جيدة وشهد مشاركة هنادي للمرة الثانية على التوالي مع الفنانة القديرة حياة الفهد بعد ظهورها معها في رمضان ما قبل الماضي من خلال مسلسل «حال مناير».

ومن المقرر أن تنتهي الشركة من وضع قائمة الاسماء المشاركة في المسلسل الجديد الذي لم يحدد اسمه حتى هذه اللحظة، وستجسد هنادي من خلاله البطولة امام نجوم الساحة الدرامية الكويتية والخليجية، حيث يغلب على العمل الطابع الدرامي الاجتماعي، وسيتم تصويره في سبتمبر المقبل ليعرض في الفترة الموسمية.

الجدير بالذكر، ان هنادي عادت مؤخرا الى البلاد بعد قضائها وبرفقة زوجها المخرج محمد الحداد إجازتهما الصيفية في الولايات الأميركية وفور عودتها اجتمعت مع مسؤولي شركة المجموعة الفنية وتسلمت نص العمل الجديد.