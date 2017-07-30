4 إلى 5 فنانين يجسدون الأدوار الرئيسية في أغلب الحلقات

أحمد الفضلي

يواصل الفنان سلطان الفرج تصوير مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثل في المسلسل الاجتماعي الكـــــــــوميدي «هستيريا» والذي يصور حاليا في عدد من المناطق في الكويت، ويشهد مشاركة كبير من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية.

من جانبه، ذكر الفرج انه سعيد باختياره ضمن طاقم «هستيريا» الى جانب عدد كبير من نجوم الكوميديا وكذلك الوجوه الشابة الكوميدية، حيث يعد العمل مزيج بين الفنانين الشباب والنجوم الكبار ممن يشكلون ضيوف شرف في اغلب حلقات المسلسل، الى جانب مشاركة فنانين آخرين يظهرون في أغلب الحلقات، موضحا أن العمل ذو طابع كوميدي بحت تناوب على كتابته حلقاته الثلاثين عدد من الكتاب والنصيب الاكبر كان للكاتب فيصل جودة ويتصدى لإخراجه المخرج علي الموسوي.

وعن النجوم المشاركة وتوقيت العرض، قال الفرج لـ«الأنباء»: هناك 4 إلى 5 فنانين يجسدون الأدوار الرئيسية في أغلب الحلقات، وهناك ضيف شرف في كل حلقة، وغالبا ما يكون الضيف نجما كوميديا يشارك بطولة الحلقة، ومن الأسماء التي تشكل ادوار البطولة في اغلب الحلقات الفنان والمنتج محمد الحملي، وكذلك النجمة العراقية ميس كمر وآخرون، مشيرا الى ان توقيت العرض لم يتضح حتى هذه اللحظة، حيث من المرجح ان يكون في الفترة الموسمية، وكذلك من الممكن ان يتم تأجيله الى رمضان المقبل، خصوصا ان المسلسل يمتد الى ثلاثين حلقة منفصلة.

وعن الادوار التي يجسدها خلال المسلسل، افاد الفرج بأنه يلعب اكثر من شخصية لكونه يشارك في بطولة اغلب الحلقات، مضيفا انه يرى نفسه في هذه النوعية من الاعمال، وتستهويه فكرة المشاركة فيها لكونها تمنح الفنان فرصة للظهور في أكثر من لون وتقديم اكثر من شخصية للجمهور، وقال انه سبق ان شارك في أعمال مشابهة من أبرزها مسلسل «الفلتة» مع الفنان طارق العلي، والذي امتد لأكثر من جزء.