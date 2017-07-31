عبدالحميد الخطيب

في ليلة طربية تراثية ممتعة، اختتمت مساء امس الاول على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية انشطة الدورة الثانية عشر من مهرجان «صيفي ثقافي» الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في الفترة من 10 حتى 29 الجاري تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وذلك بحفل ضخم أحياه الفنان سلمان العماري والذي شدا بمجموعة أغان شعبية كويتية تنوعت بين فن الصوت والسامرى واليماني.

حشد كبير

حضر الحفل حشد كبير من الجمهور تقدمهم الامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد العسعوسي، وبدأ العماري بمصاحبة فرقته بأغنية «هود الليل»، والحقها بـ«العب لي يا ورق الحماما»، ثم قدم «الا يودان»، ليتبعها باغنية «مهفهفة» ثم «صوت شامي».

وبدا على العماري «السلطنة» وحلق بصوته الجميل، مستغلا التفاعل الكبير من الحضور معه، فشدا «يا ليلة دانة»، وتلاها بـ«مر بي واحترش»، وولعت الاجواء وهو يغني «سلمولى على اللي»، ومع ازدياد الحماس بين الجمهور قدم اغنية «يا منيتي». واستمــر في ابداعــه وغنى «قال الفتى قلبي»، وألحقها بأغنيتـي «ما تبت منه» و«المحبة ولا شي».

أجمل الاغاني

واستمر نجم الليلة الختامية في إمتاع محبيه الذي ملأوا جنبات مسرح عبدالحسين عبدالرضا، فقدم اغنية «ظبي اليمن»، ومن ثم «تيه افكاري غزال»، وبعدها شدا باغنية «باكر يبينون»، واتبعها بـ«يا سعود» و«البارحة» ليختم بأغنية «السمر والبيض»، مودعا الجمهور الذي استمتع بليلة طربية تراثية من العيار الثقيل.