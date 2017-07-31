أكد الامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد العسعوسي ان مهرجان «صيفي ثقافي» في دورته الثانية عشرة قدم جرعة ثقافية قدمت للجمهور كجانب ترفيهي وغطى مختلف قوالب العمل الثقافي في الكويت.

وقال: نتطلع الى ان تؤتي هذه الدورة ثمارها بإيصال هذه الجرعة الثقافية لجمهورنا الكريم، ونحن مقبلون ايضا على دورة جيدة لمهرجان «صيفي ثقافي للاطفال والناشئة» بكل ما تحتوي هذه الدورة من انشطة متميزة لابنائنا الذين نسعى الى ان نقدم لهم فعاليات في مجال المسرح والموسيقى والورش المختلفة، وهذه مناسبة لان نتقدم بالشكر لزملائنا الذين بذلوا مجهودا واضحا في «صيفي ثقافي» وايضا لكل وسائل الاعلام التي نقلت انشطة الدورة الثانية عشرة الى رحاب اوسع، ونتطلع الى ان نستكمل دورنا كمجلس في مختلف قوالب الحياة ومختلف العمل الثقافي.

وعن سر الزحام على انشطة المهرجان هذا العام، قال العسعوسي: المجلس الوطني حريص على انتقاء الفعاليات المختلفة بعناية وخصوصا الموسيقية التي تقدم بشكل مدروس، وايضا لان الجمهور متعطش للفن الاصيل.