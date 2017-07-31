بشار جاسم

تتــوقـف عـــروض مسرحية «ولد بطنها» هذا الاسبوع بسبب ارتباط فريق العمل بعرضها بسلطنة عمان وتحديدا في مهرجان خريف صلالة من 1 الى 3 اغسطس المقبل.

وفي تصريح لـ«الأنباء» يقول الفنان والمنتج طارق العلي: «ولله الحمد الاقبال الجماهيري في تزايد على عروض مسرحيتنا «ولد بطنها»، ونعتذر انا وشريكــي المشرف على العمـــل عيسى العلوي لبعض الجماهير التي لم تستطيع الحصول على تذاكر للعرض نظرا للاقبال الكبير، ونعدهم بعد عودتنا من سلطنة عمان بأن تكون هناك عروض عديدة بالكويت».

اما بخصوص عروض سلطنة عمان فيقول العلي: «ستتوقف عروضنا بالكويت هذا الاسبوع فقط بسبب ارتباطنا بمهرجان خريف صلالة، وسنعرض المسرحية بكامل نجومها بالسلطنة وهم الفنان القدير عبدالرحمن العقل وميس كمر وخالد المظفر وخالد العجيرب ومي عبدالله ونواف النجم وحميد البلوشي والحمادي والعديد من النجوم الشباب، والعمل من اخراج عبدالعزيز صفر وديكور فاطمة القامس وتأليف بدر محارب واشراف عيسى العلوي».

ويختتم طارق حديثة قائلا: «لدينا العديد من العروض بالعديد من دول الخليج وبإذن الله سنلبيها بعد انتهائنا من العروض بسلطنة عمان وعروض الكويت، وجار التنسيق مع الجهات المختصة خارج الكويت».