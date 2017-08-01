عبرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل السعودي «أصعب قرار» الذي يعرض على شاشة «روتانا خليجية».



وقالت: كنت متشوقة للغاية للمشاركة في عمل فني سعودي، حيث لم أشارك في أي عمل سعودي منذ الموسم الأول من «سيلفي» قبل أكثر من عامين، فأنا أعتز كثيرا بجمهوري في السعودية.

وتابعت شيلاء: تشرفت ايضا بالعمل في الدراما الكويتية من خلال مسلسل «تعبت أراضيك» الذي عرض في رمضان على شاشة تلفزيون الكويت، وهو عمل درامي اجتماعي ذو خطوط إنسانية عديدة ويتناول الكثير من القضايا المهمة في مجتمعاتنا، من إخراج وإنتاج مناف عبدال الذي تعاونت معه من قبل في عدة أعمال ناجحة، وأنا أثق فيه كمخرج متميز ومتمكن من أدواته، وهو يقدم الممثل بصورة مختلفة، والعمل من تأليف عبدالله الرومي، وبطولة نخبة من نجوم الخليج ومنهم عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وطيف وحسين المهدي وأحلام حسن وملاك ومشاري البلام وأبرار سبت وفهد باسم، وشاركت في اعمال إماراتية إلى جانب المسلسل العربي المشترك «تحالف الصبار» مع شريف سلامة ونسرين طافش وعدد من النجوم العرب.

وعن الدراما البحرينية، قالت: حقيقة لم أقدم أي عمل في الدراما البحرينية، وليس هناك سبب معين، ربما قلة الأعمال المحلية بالبحرين، وأيضا ربما لم يعرض علي العمل المناسب حتى الآن، وفي كل الأحوال أتمنى وأتشرف بأن أشارك في الأعمال الفنية في بلدي البحرين.

وبسؤالها: هل ندمت يوما ما على المشاركة في عمل فني؟ اجابت سبت: لم أندم على المشاركة في عمل فني، ولكنني ندمت على اختياري الشخصية التي لعبتها في «تعبت أراضيك»، رغم أن العمل ككل مميز.

وعن سبب ندمها، ردت: ارتكبت خطأ كبيرا في هذا العمل، ولن أكرره أبدا، حيث عرض علي دوران لأختار أحدهما للمشاركة في هذا العمل، ووقتها كنت في مدينة كان بفرنسا، فسألت الذي أرسل إلي النص الدرامي: هل أختار شخصية «إيمان» أم شخصية «فرح»؟ فقال لي: اختاري «إيمان» لأنها محورية مهمة في العمل، وعدد محاسن الدور، مضيفة في حوار لها مع مجلة «سيدتي»: بالفعل اخترت «إيمان» دون أن أقرأ النص الدرامي، وأخطأت، وحقيقة لن أختر أي دور مرة أخرى في المستقبل إلا بعد أن أقرأ النص، حيث رجعت للبحرين وقرأت النص وكانوا قد بدأوا التصوير فعليا، وندمت على اختيار شخصية «إيمان» لأني وجدت أن «فرح» ثرية دراميا، وهناك فارق كبير بينها وبين «إيمان» فنيا، وللأسف هذا ما حدث، وفي النهاية كل شيء نصيب.

وحول مشاركاتها الفنية مع شقيقاتها الفنانات شيماء وأبرار وشذى؟ وهل تفرض إحداهن ضرورة وجود الأخريات في بعض الأعمال؟ قالت شيلاء: هناك الكثير من الأعمال الفنية التي جمعتني بأخواتي، ولكننا كأربع شقيقات لم نجتمع في عمل واحد من قبل، إنما عملت بمسلسلات درامية مع شيماء وأيضا مع شذى وأبرار في أعمال مختلفة، وبالتأكيد مشاركتي مع شقيقاتي أمر جميل ورائع، حيث نتناقش حول العمل الذي نتشارك فيه، ونساعد بعضنا البعض في التمثيل والأداء الفني وغيره، ولكني لا أفرض شقيقاتي على أي عمل فني أشارك فيه، ولا هن يفرضنني على العمل بأعمالهن.