القاهرة - محمد صلاح

عاشت الفنانة مها احمد لحظات عصيبة الفترة الماضية بسبب اجراء والدتها عملية جراحية خطيرة استلزمت تواجدها بجوارها حتى استقرت حالتها الصحية وغادرت المستشفى.



واضطرت مها إلى تأجيل بروفاتها في مسرحية «الهرم ده بتاعي» التي تلعب بطولتها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ويتم افتتاحها بداية الشهر المقبل.



والمسرحية تأليف محمد مبروك وإخراج ياسر صادق وبطولة انتصار ومدحت تيخا وشمس ومحمد الصاوي.



وأبدت مها سعادتها بالعودة إلى الوقوف على خشبة مسرح الدولة، واعترفت بأن هناك عرضا جديدا تدرسه حاليا للعودة إلى تقديم برامج تليفزيونية، ولم تتخذ القرار النهائي بالموافقة او الرفض، حيث لا ترغب في تقديم نوعية مكررة، مشيرة الى انها تبحث عن فكرة جديدة مميزة تعود بها إلى جمهورها، خاصة انها تشعر بسعادة كبيرة كمقدمة برامج.



والمعروف ان مها أحمد سبق ان قدمت برنامجي «مع مها» و«ربع دستة ستات» وأبهرت الجميع برشاقتها الشديدة بعد ان أنقصت وزنها حوالي 34 كيلوغراما، رغم انها اشتهرت باسم «بكبوظة» الذي اشتهرت به في احد اعمالها السينمائية.