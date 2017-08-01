أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 32، لتتعرض لموقف غريب من نوعه على المسرح بعد أن أصرت معجبة على الصعود إليها.



وأوقفت نوال الغناء في الحفل بعد أن وجدت إحدى المعجبات ترغب في تحيتها لتطلب من الأمن أن يسمحوا لها بالصعود إليها، وأن يتوقفوا عن منعها بالعنف.



وصعدت المعجبة على المسرح وعانقت نوال بقوة ثم قبضت على يديها وأخذت تتحرك معها على المسرح بشكل هستيري لا يصدق، وطلبت من الحضور أن يصفقوا للنجمة الذهبية.



وحاولت المعجبة أن تلتقط الميكروفون من يد نوال الزغبي، لتشده جهتها الأخيرة محاولة أن تقنع الفتاة بعدم أخذه، وبعد شد وجذب بينهما قام الأمن بإنزالها من على المسرح.