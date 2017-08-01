مفرح الشمري

Mefrehs@

تحل الذكرى الـ 27 للاحتلال العراقي الغاشم غدا على أرض الكويت الغالية، وهي ذكرى مؤلمة على كل كويتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة، ولكن بفضل الله تم دحر هذا الاحتلال الغاشم بتماسك أهلها وحكومتها لتبقى عروس الخليج.



وفي هذه المناسبة، أكد الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح أن اذاعة الكويت أعدت خطة برامجية لاستذكار شهدائنا الابرار ودور الكويت في تجاوز هذه المحنة، مع التركيز على دور المجاميع التطوعية التي خدمت البلاد سواء في الداخل او الخارج أثناء فترة الاحتلال والتأكيد على اللحمة الوطنية.



وأضاف المبارك في تصريح لـ«الأنباء» انه سيتم ايضا التركيز على استذكار دور الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت بجانب الحق، وبهذه المناسبة تطلق وزارة الاعلام غدا الاربعاء حملة وطنية للتبرع بالدم من بنك الدم في الجابرية، وسيتم نقل العديد من برامج الهواء من هناك، وايضا تم التنسيق مع مكتب الشهيد لنقل الفعاليات التي ستقام في الاكواريوم خلال الفترة المسائية.

وأشار المبارك في ختام تصريحه الى انه تم الاتفاق مع وزارة الدفاع لانطلاق الحملة الاعلامية حول الخدمة الوطنية (التجنيد) غدا، حيث تم تخصيص العديد من البرامج والفلاشات الخاصة بذلك لتوعية الشباب بأهمية هذه الخدمة للدفاع عن وطنهم.