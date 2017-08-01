شنــت الفنــانة شيــرين عبدالوهاب هجوما شديد اللهجة على الفنان إيهاب توفيق كونه تحدث عن الأزمة بينها وبين الفنان عمرو دياب دون أن يعلم شيئا عن حقيقة الواقعة.



وقالت شيرين: «أنت مالك يا إيهاب باللى حصل في فرح عمرو وكندة.. متخليك في حالك.. انت متعرفش حاجة».



كما هاجمت عمرو مصطفى ووصفته بـ«الملحن أبو سلسلة»، قائلة إنه هو من نقل إساءة عمرو دياب إليها، على حد قولها.

وأضافت شيرين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «ON E»، وراديو «نغم fm»، أنها ستتصدى بقوه لكل من يحاول الحديث في هذا الشأن، وردا على سؤال بشأن أن الجميع يقول إن دياب لم تصدر منه إساءة إليها بينما هي تواصل الهجوم عليه، قالت شيرين: «هو عمرو غبى علشان يطلع يغلط قدام الناس»، فقال أديب: «سنعمل على إتمام صلح بينك وبين الفنان عمرو دياب»، فردت شرين: «أنا ست فاض بيا الكيل، وأنا ست حرة، واللى عنده لي حاجة يجي يقف أمامي ويتكلم».

وقالت شيرين: «أنا صريحة أكثر من اللازم، هل قست طول الهضبة؟ الهضبة شيء صغير جدا، وليس جميلا».



وأضافت: «لقب «الهضبة» لا يوازي أرشيفه لدي المطربين الذين تعلموا الكثير من ذكائه، وإذا كان هو هضبة فأنا هرم».