يبدو أن المطربة اللبنانية كارول سماحة ستعود إلى مجال التمثيل بعد مسلسل «الشحرورة» الذي عرض عام 2011 وحصد نجاحا جيدا قياسا إلى باقي المسلسلات بتلك الفترة، وقدمت فيه سماحة شخصية الراحلة صباح، حيث ذكرت تقارير صحافية ان كارول ستقف مجددا أمام الكاميرا لتصوير فيلم هذه المرة وليس مسلسلا وهو بعنوان «صدفة»، وقيل إنها وقعت فعلا على عقد فيلم سينمائي سيبدأ تصويره قريبا، وقد يأخذ حوالى ستة أسابيع وقتا للتصوير.

وذكرت التقارير ان «صدفة» من كتابة كلوديا مرشليان، وسيعالج موضوع الطبقية لامرأة تعاني من مشاكل عائلية، وأمام كل من حولها لتجد في النهاية قصة حب تحاول تجسيدها.

والقصة لبنانية وستقف أمامها الممثلة باميلا الكيك، والمخرج لها باسم كريستو الذي كان أول من قرأ القصة ووافق على إخراجها، خصوصا أنه يرى في كارول ممثلة بارعة.



وسينفذ المشروع بعيد انتهاء فصل الصيف، وسيصور في لبنان للعرض مع موسم الخريف، حيث تكثر الأفلام الجديدة.



من جهة أخرى، تحيي كارول سماحة حفلا غنائيا غدا الاثنين في شمال المملكة المغربية، وتحديدا في مدينة «طنجة».



ومن المقرر أن تقدم كارول خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها القديمة والجديدة وصولا إلى أحدثها «رجع قلبي» التي طرحتها منذ فترة قصيرة.