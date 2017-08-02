دلال العياف

مع عذب الكلام وجميل الالحان اطل علينا الفنان حمد العماري في برنامج «الليلة» الذي يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت وتقدمه الاعلامية ايمان النجم.

كانت ليلة مع ضيف من نوع خاص، شاب كويتي ابن صميمها، وجيناته طربية خالصة كالذهب ورثه ابا عن جد ما بين والده وعمه، فنان اصيل توارث الفن العتيق وطوره بطريقته الخاصة، حيث مزج القديم والحديث.

أجواء راقية عاشها جمهور تلفزيون الكويت مع العماري والذي بدأ الحديث بعد تقديم تقرير جمع اصدق واجمل لقطات مرت عليه في حياته الفنية ومشواره، وغناياته التي تؤثر في قلوبنا جميعا، خصوصا ان العماري اشتهر بالتعبير الصادق من خلال كلماته وألحانه وأدائه المليء بالاحساس، خصوصا التي تتناول المواضيع الاجتماعية.

دار الحوار بين ايمان وحمد عن غناية «هيبه» التي تصف حالة الاب في البيت وسط ابنائه، وكيف يكون هو عمود البيت الذي ان وقع تغيرت الحياة.

وقال حمد ان الاغنية هي وصف لحالة والدي، الله يحفظه، عندما توفي جدي، رحمه الله، ومدى تأثره بصمت، وكيف شعرت بإحساس الفقد المعذب، ليغني «هيبه»، وانطرب وسلطن وتفاعل معه كل من كان في الاستوديوا.

وبعد ذلك عرض تقرير تحدثت خلاله الفنانة شيخة العسلاوي، قائلة: «لما سمعت لحن حمد ما قدرت ما اخذه واغنيه، وحسيتني فيه».

وقالت الفنانة فلة الجزائرية كلام رائع عن حمد، مثنية على خلقه وعلى تعاونه وموهبته بالتلحين والغناء.

وفي فقرة اخرى من البرنامج، سألت ايمان النجم، التي عرف عنها انها متشبثة بالقديم، عن اغنية «يناديني على حبك منادي» وهي من ارشيف وذاكرة الاذاعة والتلفزيون الاصيل، وكيف اخذ حمد الموافقة على غنائها من الوالد، فأجاب النجم الشاب: «من يوم كنت صغير وانا اغنيها وحافظها واحبها».

واستمر الحوار عن الماضي الجميل وعن الجينات الطربية المتأصلة التي نمت وتربت داخل العماري الصغير، وتحدث حمد عن عمه الفنان ونهام الغناية الكويتية سلمان العماري، وبين ان لكل منهما خطا غنائيا مختلفا، مشيرا الى ان عمه سلمان فنان اصيل يقدم الفن والطرب الشعبي الكويتي. وقال: «الوالد له خط مختلف في الغناء ايضا»، ومن ثم غنى «يا عين ماليه».

واشادت ايمان بارتباط حمد بالتراث وعدم تخليه عنه، وقالت: «بغنائك التراثي الجميل اعطيت صورة مشرفة ومفخرة، وترد على من يقول ان الشباب الكويتي تناسوا ذلك الفنان»، مضيفة: الفنان عبدالسلام محمد كان يجلس في نفس المكان بحلقة سابقة، واستشهد بالعماري وقال حمد فنان ويؤدي اجمل اغنيات التراث الكويتي الاصيل بإتقان.

وصرح العماري حصريا لبرنامج «الليلة» بأن هناك عملا مشتركا بينه وبين «شمس الاغنية اللبنانية» الفنانة نجوى كرم، وان اللحن المقدم لها كلاسيكي، كما قدم اغنية «البيت القديم» وقال انه لاول مرة يفصح عنها، وغناها عبر شاشة تلفزيون الكويت وخصيصا لبرنامج «الليلة».

وأبحر العماري وسلطن وهو يقدم نهمة يخفق لها القلب، اخذتنا الى ماض له في قلوبنا ذكرى، وشدا بعد ذلك بأغنية جزائرية شهيرة وهي «وهران»، وغنى بالمغربي ليثبت انه فنان شامل ولديه امكانات كبيرة، وعاد مرة اخرى الى اغانيه القيمة وقدم اغنية «العطر».

وعن «السوشيال ميديا»، قال العماري: «مقل في استخدامها لانني لا احب عرض يومياتي عليها، واحب ان افاجئ جمهوري بتقديم فن راق يروق لهم ولمسامعهم الطيبة المتذوقة، وبالنسبة ليومياتي فانا لدي محيطي الخاص فيني، اما جمهوري الحبيب فناطر مني القيمة الفنية التي سأقدمها لهم».

صورة وراديو قديم

في لفتة جميلة قام طاقم «الليلة» بتقدم هدية لضيفهم الفنان العماري عبارة عن راديوا قديم فيه امكانات حديثة، وايضا تم رسم صورة لعماري طوال الحلقة وتم اهداؤها له في نهاية الحلقة.

ولا ننسى ان نتوجه بالشكر الى فريق البرنامج الذي يعمل بدقة وعلى قدم وساق للظهور في افضل صورة، وهم: رئيس فريق العمل مشاري البعيجان والمعدون اميرة نجم وبيبي الخضري وصالح الدويخ واحمد صباح، والمخرج طلال البرجس.