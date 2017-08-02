في اطار الاستعدادات والتحضيرات لفعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017، بدأت الهيئة العامة للشباب الاستعدادات الفعلية لإقامة مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي.

وفي هذا الصدد، صرح المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري بأن إقامة مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي، تعتبر من الفعاليات الرئيسية في اجندة برامج الكويت عاصمة الشباب العربي 2017، وأكد ان الهدف من اقامة المهرجان، هو احتضان الكويت للإبداع والتميز الشبابي المسرحي العربي، كما يهدف المهرجان إلى ابراز القدرات الشبابية المسرحية العربية وتبادل الخبرات بين الشباب العربي في مجال المسرح والتأكيد على دور المسرح بأنه منارة من منارات الفكر والابداع، حيث ان للمسرح رسالة البناء والتوعية المجتمعية والبناء الانساني، كما انه رسالة فكرية ابداعية مهمة في نهضة الشعوب والأمم.

وأشار أن المهرجان سيحمل مضامين تنطلق من توجهات الكويت المحبة للسلام ورفعة الأوطان بسواعد وهمم الشباب، مشيرا الى أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، لفعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي لهي خير دليل على دعم سموه للشباب العربي المحب للسلام والانتاج ونهضة الاوطان.

وأوضح أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لإنجاح هذا الحدث المسرحي الشبابي العربي، والذي ستنطلق فعالياته في شهر اكتوبر المقبل، مثمنا التعاون الكبير بين الهيئة العامة للشباب ووزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإقامة هذا الحدث بالصورة التي تليق بمكانة الحركة الشبابية المسرحية بالكويت وتاريخها الحافل بالانجازات والإبداعات.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، أن جهاز ادارة المهرجان يتكون من كل من: المخرج عبدالله عبد الرسول رئيسا للمهرجان وعلي عبد الصمد وحيدي رئيس مسرح الشباب مديرا للمهرجان، ووليد العتيبي المنسق العام للمهرجان، ويوسف السريع ممثلا لوزارة الاعلام، واحمد التتان ممثلا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعبد الرزاق العصفور مهام الادارة المالية للمهرجان، كما تضم ادارة المهرجان اللجان الفرعية التي ستقوم بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بإقامة المهرجان.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للشباب بدأت باستقطاب الشباب المتطوعين لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في اللجان المختلفة بالمهرجان، وستكون للشباب الكويتي المساحة الكبيرة للتدريب والتأهيل على ادارة المهرجانات الفنية المتخصصة.