بعد خلافات بينهما بسبب تصريحات سابقة انتقدته خلالها، بادرت النجمة هيا الشعيبي لرأب الصدع وترميم العلاقة بينها وبين الفنان فايز المالكي، حيث قامت الفترة القليلة الماضية بزيارة لـ«مسرح المفتاحة» فور وصولها إلى مدينة أبها، وذلك لحضور العرض الختامي لمسرحية «بايعها» من بطولة المالكي، والذي عرض ضمن «مهرجان الكوميديا الدولي»، حيث قدمت الشعيبي باقة ورد للمالكي وسط ثناء من الجميع على متانة العلاقة بينهما.

وذكرت تقارير صحافية سعودية انه على الفور رحب المالكي بالشعيبي، متجاهلا تماما التطرق إلى أسباب الخلاف بينهما، وابتسم لإطراء هيا على عرضه المسرحي «بايعها» وفكرته التي تتصدى للتطرف بسياق كوميدي مبتكر، ليثني بدوره على الإبداعات التي تقدمها الشعيبي على خشبة المسرح، متمنيا لها ولبقية الممثلات التوفيق في مسرحيتهم النسائية «سوبر كيوت».

ويعود الخلاف بين الشعيبي والمالكي إلى شهر رمضان قبل الماضي، حين وصفت برنامج الفنان فايز «ألو فايز» الذي عرض على قناة «ام بي سي»، بأنه فاشل، وذلك أثناء لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي داود الشريان، واكتفى المالكي حينها بالتعليق بقوله: «الله يوفقها لن أرد عليها».

وتشارك هيا الشعيبي بمسرحية «سوبر كيوت» ضمن ضمن «مهرجان الكوميديا الدولي» ويشاركها البطولة كل من: آلاء الهندي والفنانة المصرية مي كساب ومن السعودية نيرمين محسن وهند محمد وسارة اليوسف، والمسرحية من تأليف سلطان اللهيبي، وترصد على مدى 90 دقيقة واقع الرياضة النسائية في المملكة، والمشكلات العديدة التي تصادف المرأة السعودية الراغبة في ممارستها للحفاظ على رشاقتها، وما قد تتعرض له من عمليات نصب وخداع من المراكز غير المعتمدة، كما تستعرض المسرحية بعض السلبيات الموجودة في المجتمع عن الرياضة بطريقة نقدية كوميدية.