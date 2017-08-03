مفرح الشمري

Mefrehs@

تعتبر المذيعة بشاير سراب أول مذيعة كويتية متخصصة في النشرات الإخبارية الرياضية في تاريخ وزارة الإعلام الكويتية رغم ان دراستها بعيدة كل البعد عن هذا التخصص، حيث ان شهادتها بكالوريوس تجارة «تخصص محاسبة» إلا ان حبها وهوايتها للاعلام صنع منها أول مذيعة كويتية متخصصة في النشرات الإخبارية الرياضية وذلك بالتحدي والإصرار على التميز والتعلم من الصغير قبل الكبير لتكون عند حسن ظن الجميع.

المذيعة بشاير أرادت تحقيق حلمها خطوة بخطوة فكانت بدايتها مذيعة صوت (فويس أوفر) في تقارير الاخبار الرياضية بالقناة الثالثة الرياضية، وشاركت في العديد من البرامج فقط بـ«الصوت» منها برنامج NBA «سلام دنك» وبرنامج «اهل الرياضة» طوال شهر رمضان وذلك في عامي 2012 و2013.

ولم تقف بشاير عند هذا الحد فواصلت تقديمها كمذيعة صوت في برامج لكرة يد وكرة قدم الصالات ليتحقق حلمها الكبير في ظهورها للمرة الأولى على الشاشة لقراءة أول نشرة رياضية لها على شاشة القناة الثالثة بتاريخ 2017/3/11 لترسم لها خطا جديدا في الاعلام الكويتي الذي يتابعه القاصي والداني، خصوصا في نشرات «المستديرة».

وعلى مدى 5 شهور نالت سراب شهرة في الأوساط الرياضية وجمهور شاشة القناة الثالثة وذلك لقراءتها المتزنة ومخارج الحروف الواضحة والتفاعل مع الخبر حتى لا تكون كغيرها من المذيعات اللواتي لا يفقهن ما يقرأنه من اخبار فتخرج «باهتة» رغم قوة تلك الأخبار! بداية المذيعة بشاير سراب لم تكن مفروشة بالذهب كما يتخيل البعض لكونها كويتية وبنت الوطن بل على العكس، فالبداية كما قالت لـ«الأنباء» عن طريق شخص يدعى سليمان نجم «بوعبدالله» كان مراقبا بالقناة الثالثة، وهو متقاعد حاليا، وتابعت بشاير: اقترح «ابوعبدالله» علي في البداية أن اقدم في الاختبار لانه كان عندهم نقص، وجاء الموضوع بالصدفة وكنت اريد اخذ نسخة لمباراة في كرة اليد، مضيفة: «وانا في مكتبه طلع تقرير وسألته شنو هذا؟ قاللي «تعالي ليش ما تقدمين عندنا نقص مذيعات صوت» وفي ذاك الوقت فعلا كان عندهم نقص، ورحت ثاني يوم وقدمت «تيست» وكان عند المذيع نجيب الكندري، وشكلت تقريرين وقرأتهما وقال «ممتازة بالقواعد والصوت» بس يبيلي تدريب، فتدربت تقريبا شهرا ونصف الشهر، وعقبها نزلوني في جدول مذيعي الصوت لتقارير الاخبار الرياضية من 1/7/2011 وكان اول يوم ينزل صوتي في التقارير بالاخبار».

وتابعت: «قبل لا انزل على الشاشة بالنشرة أخذت فترة طويلة بالتدريب على تكنيك الشاشة مع مخرجي الاخبار، ولله الحمد في تاريخ 14/2/2017 تمت الموافقة النهائية».

ولأن المذيعة بشاير سراب تبحث عن التميز في تخصصها بالنشرات الرياضية انضمت لدورة «المذيع الرياضي» وهي احدى الدورات التي ينظمها الاعلامي المميز يوسف جوهر، وخلال الدورة نالت جائزة التميز في قراءة الخبر الرياضي من بين 5 جوائز كانت مخصصة للمحلل والمعلق والمراسل والتقرير والصحافي، ومن ثم شاركت في دورة «التقديم الإخباري» للإعلامي المخضرم ماجد الشطي. ورغم تميزها حاليا واشادة المسؤولين في وزارة الإعلام بأسلوب تقديمها للنشرات الإخبارية الرياضية فإن المذيعة بشاير سراب لاتزال تتابع الكثير من المذيعين في القنوات الرياضية في الخليج، خصوصا من سبقوها في هذا المجال حتى تستفيد منهم، بالإضافة الى متابعتها لتحليل المباريات التي تقام هنا وهناك حتى تكون ملمة بما يدور حولها، خصوصا في المجال الرياضي.