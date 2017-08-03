مزنة الأطرش: المسرحية تتحدى ثقافة الموت بثقافة الحياة رغم كل الصعاب

دمشق ـ هدى العبود

ممدوح الأطرش مخرج وفنان سوري، عرف بإخراجه للأفلام السينمائية والمسرحيات الهادفة التي تحاكي الواقعين السوري والعربي، ولما لا فهو سليل عائلة وطنية، فجده المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش الذي قاد الثورة السورية في جبال الدروز ضد الفرنسيين، وأبناء عمومته الكبيران الفنانة أسمهان وشقيقها الموسيقار فريد الأطرش، وهو ممن كتب حياة ابنة عمه الراحلة أسمهان وقدمها لتكون قصة حياتها مثار جدل بين عدد من الكتاب من أبرزهم الكاتب الصحافي محمد التابعي الحبيب والزوج للراحلة وغيره.

«الأنباء» التقت المخرج الكبير ممدوح الأطرش مخرج مسرحية «الوصية» التي تناولت كيف تم استهداف بلدة عدرا العمالية من قبل الإرهابيين بريف دمشق عام 2013 وما اقترفوه من مجازر بحق عائلات تمثل كل أطياف المجتمع السوري بمعتقداته وانتماءاته. وقال: الفن رسالة إنسانية سامية، هدفها تطهير المجتمع والارتقاء به نحو الأفضل، لكن ما جرى بالنسبة للتغطية الإعلامية من قبل جهات مغرضة شوه الحقيقة وحورها بشكل كامل، لذلك، ومن خلال المسرحية الموثقة بالأسماء والمكان والتاريخ الذي حدثت به، انطلقت كمخرج مع الكاتب المسرحي والمخرج السينمائي فيصل الراشد، الذي ينتمي بجذوره لتلك البلدة وعاش أحداثها ستة أشهر من الحصار الجائر، فكتب ووثق كل ما استطاع أن ينشر، لأن الحقيقة مفجعة، وما جرى في مدينة عدرا العمالية إجرام يندى له الجبين من قتل وإبادة لعوائل بأكملها ومن سبي للنساء من قبل الإرهابيين، لذلك أؤكد أن «الميديا» بأنواعها رسالة إنسانية، وهي كما الجندي الذي يقف على حدود بلاده يحرسها، قادرة أن تكون رحيمة وتنقل الحقيقة وتوقف الحروب، وقادرة على إشعالها.

من جهتها، قالت الفنانة والمخرجة والمنسقة الإعلامية لمسرحية «الوصية» مزنة الأطرش: بلدي جريح ولايزال ينزف خيرة شبابه، وخسر بناه التحتية بسبب الإرهاب المصدر إلينا تحت حجج واهية، أرادوها طائفية لكنهم خسروا لأن سورية تعود بحضاراتها لآلاف السنين، وهناك تعايش بين كل الطوائف بمختلف معتقداتهم، لذلك لم ولن ينجحوا، فمن تجمعهم كلمة الله سبحانه وتعالى ويكون كتابه القرآن الكريم والإنجيل لن ينجر وراء ما روج له، وكان الوطن في النهاية هو الدين والمعتقد، والأم والأب والولد والروح التي نتنفس من خلالها.

وتابعت مزنة: الرسالة التي نوجهها من خلال المسرحية أن سورية تتحدى ثقافة الموت بثقافة الحياة رغم كل الصعاب، لأننا نقدم مسرحية موثقة بأحداثها ونقول لكل من يحاول سرقة وطن: الأوطان لا تسرق، ولن نتخلى عن أي شبر من سورية، والشعب السوري يد واحدة. ونحن نقول اليوم من خلال مسرحية «الوصية» أن الشعب السوري سيبقى متكاتفا ضد كل طامع بأرضه وحضارته وسنشكل سدا منيعا بوجه أي غاز.

وعن جديدها، قالت مزنة: حاليا سنبدأ التصوير بمدينة السوداء مسلسل «وحدن» مع المخرج العالمي نجدت انزور، وسأكون مخرجة منفذة للعمل، وكنت كذلك مخرج منفذ في مسلسل «صدر الباز»، وأخرجت فيلما سينمائيا بعنوان «سوء فهم» وأقدم برنامجا خاصا بعنوان «كلاكيت»، وبيدي نص من جمهورية مصر العربية أقرأه، وفي حال وجدت أن المسلسل سيضيف لمسيرتي جديدا سأوقع العقد..