أحمد الفضلي

يستعد الشاعر الغنائي ساهر الفترة المقبلة لتنفيذ عدد من المشاريع الفنية الخاصة، ومنها تجهيز عدد من الأغاني لنجوم الساحة الغنائية الكويتية والخليجية ممن سبق وان تغنوا بكلماته على امتداد الاعوام الماضية.



وقال ساهر لـ«الأنباء» انه انتهى من اعداد مجموعة من الأغاني، وحاليا في مرحلة التفاوض مع عدد من الفنانين لتنفيذها كـ «سينغل» أو ضمن ألبوماتهم الجديدة، موضحا ان هناك عددا من الفنانين تواصلوا معه واستمعوا لأحدث ما كتبه من اغان وابدوا استعدادهم للتعاون معه.

وعن اسماء الفنانين، قال: لا يمكن الكشف عن الاسماء حاليا نظرا لعدم توقيع الاتفاق معهم بشكل رسمي، مؤكدا ان الاسماء تعد من ابرز المتواجدين حاليا في الساحة الفنية، واغلبهم من فئة الشباب، حيث غالبا ما يسعى ابناء هذه الفئة الى إنجاز أعمال مميزة والتواصل مع كافة الشعراء والملحنين في الكويت وخارجها للاطلاع على جديدهم، مضيفا: هذا ليس تقليلاً من الفنانين الكبار ممن اعتز بتعاوني وعملي معهم خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بردود الافعال الخاصة بالأعمال التي نفذها في رمضان الماضي، افاد بأنه سعيد جدا بما حصدته أعماله الرمضانية من ردود افعال جيدة، خصوصا انه هذا العام نفذ ثلاثة أعمال دفعة واحدة وهم «اليوم الأسود» و«سيل وهيل» و«كان في كل زمان» وكلاهم كان له اصداء جيدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مستوى وتنافس مقدمات الأعمال الرمضانية في السنوات الاخيرة قال ساهر: المقدمات الخاصة بالأعمال الرمضانية كانت ولا تزال تلعب دورا مهما في قيمة وجودة العمل، كما انها تشهد منافسة كبيرة على مستوى الشعراء والملحنين وكذلك الفنانين، وتراجع هذه المنافسة في السنوات الاخيرة ليس بسبب ضعف المقدمات الغنائية لكن لكثرة الأعمال والبرامج التي تنتج في رمضان، وبشكل عام ومن وجهة نظري الشخصية ارى ان هناك مقدمات رائعة تم تنفيذها في الاعوام الاخيرة الماضية.