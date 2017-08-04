سجلت المذيعة فاطمة الطباخ حلقة من برنامج «أغاني وعجباني» من إعدادها وتقديمها وذلك في استديوهات صوت العرب بالقاهرة.

وسلطت الطباخ في برنامجها الضوء على أبرز المطربين الخليجيين الذين تغنوا باللهجة المصرية، وذلك بدعوة من رئيس شبكة وإذاعة صوت العرب د.لمياء محمود، كما سجلت حلقة أخرى مع المذيعة سوزان في برنامج «بين الحقيقة والخيال» وكان موضوع الحلقة عن قضايا «السوشيال ميديا» والإعلام والجمهور، حيث حلت ضيفة فيه مع المذيعة نورهان مذيعة «الراي» سابقا وحاليا مذيعة في قناة «الغد»، وذلك بدعوة من د.جمال حماد رئيس البرامج الثقافية ود.لمياء محمود رئيس شبكة وإذاعة صوت العرب.

وشكرت فاطمة الطباخ القائمين على شبكة وإذاعة صوت العرب لإعطائها الفرصة في تقديم وإعداد برنامج عبر أثير هذه الإذاعة العريقة.