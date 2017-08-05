«أحبك وأنت لا تعلم» أسلوب غنائي جديد في الكويت

أميرة عزام

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سعد الأيوبي بدأ في الساحة الفنية الكويتية كملحن لثلاثة أغان منها أثنتان وطنيتان «ديرة فخر» و«لأنك الأغلى يا وطني»، ثم لحن ووزع مؤخرا أغنية «غيمة أحلامي» التي حصلت على نجاح كبير وهي جميعا من غناء الطفلة فدوى الخميس واليوم يخوض تجربتين جديدتين من كتابة الكلمات والغناء، وهو مقبل على مرحلة دسمة من إطلاق عدة أغنيات وطنية وعاطفية بالإضافة إلى عمل باللهجة المصرية وطموحه الوصول للجمهور الخليجي والعربي.

«الأنباء» التقت الأيوبي فكان الحوار التالي:

جديدك القادم؟

٭ استعد لإطلاق «رحل مني» خلال أيام وهي من كلماتي وألحاني وأدائي ومن توزيع شتيل وكمان العازف جراح ومكس وماستر منتظر الزاير.

هل هذه أول تجربة لك في الكتابة؟

٭ نعم هي أول تجربة.

ما الدافع لكتابتك تلك الأغنية؟

٭ حب الفن أولا، وثانيا هي صورة لإحساسي كملحن.

كم استغرق وقت العمل بها؟

٭ بالنسبة للكلمات كانت وليدة اللحظة فهي مشاعر تمت صياغتها بلحظات، أما اللحن خلال يومين لكن التوزيع عملت عليه خطوة بخطوة.

وخلال الشهر الأول قمنا بتركيب الكمان ثم قمت بالتوقف بعدها لظروف شخصية وحاليا هي جاهزة للعرض في منتصف الشهر الجاري.

هل تتوقع من ألحانك القادمة عمل للأطفال؟

٭ نعم لأعمال الطفل مكانة خاصة في قلبي، ولدي عملان قادمان وهما: أغنية بعنوان «أحبك وأنت لا تعلم» وهي من كلمات الشاعر أحمد الفيلكاوي وغناء الشاب عبدالله الصيرفي وهي أسلوب غنائي جديد بالكويت، وهنالك أغنية من كلمات عمر الزواوي بعنوان «كون انت»، ونجد بالأغنية الكثير من التفاؤل بما يتناسب مع ألحاني وتوزيعي وهي من غناء فدوى الخميس، فقمت بتجسيد شعر عمر الممزوج بالطبيعة بصورة جميلة وفي النهاية أتمنى إنتاج عمل جميل بإذن الله.

هل ترغب في تقديم عمل للعيد الوطني المقبل؟

٭ بالتأكيد فلقد عملت في السنتين الماضيتين بالأعياد الوطنية كـ «ديرة فخر» و«لأنك الأغلى يا وطني» وسأعمل على عمل أجمل للفترة المقبلة.

هل سيكون من عملك وحدك؟

٭ لا، أنا دائما أعمل مع مجموعة خاصة، لدي سبعة ألحان مع الشاعر أحمد الفيلكاوي، فهو كاتب قوي وكتاباته تحكي قصة لها معنى.

كملحن من قدوتك بهذا المجال؟

٭ أرى الملحن فهد الناصر كقدوة، وحاليا أرى راكان فهو ملحن مجتهد ويقدم أعمالا جميلة وأتمنى له التوفيق.

الفنانون الذين ترغب بالتعامل معهم؟

٭ أتمنى أن يجمعني عمل مع الفنانين شيخة العسلاوي وعبدالله طارق وفهد السالم فهم أصحاب أصوات جميلة تلامس ألحاني.

هل ترغب في أن توسع مجالك بالدول العربية؟

٭ نعم أتمنى ذلك، لكنني أسير خطوة بخطوة.

إلى أين يصل طموحك؟

٭ بالطبع طموحي الانتشار العربي ومصر بالأخص، لكن تركيزي حاليا بالكويت.