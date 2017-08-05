«الجرح اللي بعدو» كانت في الأساس مصرية الكلام واستأذن ملحنها فأصبح الكلام لبنانياً

بيروت - بولين فاضل

أوضح النجم ملحم زين أنه لا شيء مؤكد أو ثابت حتى اليوم بشأن انضمامه إلى لجنة برنامج «The Voice»، مؤكدا في الوقت نفسه ان MBC مؤسسة كبرى يشرفه التعامل معها.

ولفت إلى ان كلاما كثيرا يتم تداوله بشأن مغادرة فناني البرنامج وانضمام آخرين إليه.

ويأتي في هذا الاطار تداول اسمه واسم الفنانة اليسا.

ملحم قال إنه من متابعي برنامج «The Voice» و«The Voice Kids» لكونهما يعتمدان بنسبة 95% على الصوت، لكنه لا يستطيع ان يؤكد شيئا بشأن انضمامه في انتظار ان تصبح الأمور نهائية.

من جهة أخرى، نفى ملحم زين وقوع خلاف أخيرا مع النجم عاصي الحلاني، معتبرا ما حصل غيمة صيف ومرت أو مجرد سوء تفاهم عابر بعدما فاته أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج، وأثناء تعداده الحفلات التي تنتظره ذكر حفلا مشتركا مع عاصي، مؤكدا أنه لم يتقصد إلغاء أحد خصوصا ان عاصي أخ بالنسبة إليه وتجمعهما عشرة عمر.

وتوقف ملحم عند ألبومه «الجرح اللي بعدو» الصادر حديثا عن شركة «بلاتينيوم ريكوردز» بعد أربع سنوات من الغياب عن ساحة الإصدارات الغنائية، فلفت إلى أن الألبوم يضم اثنتي عشرة أغنية تتراوح بين الكلاسيكي والبوب والفولكلور اللبناني وهذا الألبوم هو الخامس في مسيرته، مضيفا أنه رغم عدم طرحه البوما طوال سنوات أربع إلا أنه كان حاضرا بقوة على الساحة وهو يعتقد أن الجمهور الذي يحب فنانا ينتظره.

وأوضح أنه من النوع الذي يلجأ إلى المطبخ الفني لإصدار أي عمل، فيجلس طويلا مع الشاعر والملحن بحثا عن كلمة جديدة ولحن جديد، وبالتالي اختياره في كل مرة يكون دقيقا ومتأنيا. وقال إنه لا يعمل على طريقة الواتساب لانتقاء الأعمال.

وتوقف ملحم زين عند أغنية «الجرح اللي بعدو» التي حمل الألبوم عنوانها، فكشف أن الأغنية كانت في الأساس مصرية الكلام، لكنه استأذن ملحنها بلال الزين جعل الكلام لبنانيا مادام ألبومه برمته لبنانيا، وهو يرتاح أكثر إلى اللهجة اللبنانية، وبالفعل تم الاتصال بالشاعر منير بوعساف الذي صاغ للحن كلاما لبنانيا معبرا.