تمنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي العودة إلى مصر، وبالفعل اتفقت مع المنتج محمد فوزي على أن تعود بمسلسل «هجرة الصعايدة» والذي تحمست له كثيرا، لكن أجل العمل به ليعلن فيما بعد الاستعداد للبدء بالتصوير قريبا، لكن في الوقت نفسه، صرحت سلاف عن مشاركتها في مسلسل «هوا أصفر» وهو عمل ينتمي للدراما السورية ويشاركها بطولته النجم يوسف الخال.

وفي هذا الصدد، قالت سلاف، في تصريحات صحافية لها، انها لم تعطل «هجرة الصعايدة» لأن العمل توقف ولا تعلم متى سيعود العمل به، لذلك لا يمكن أن تتوقف عن العمل كما أنها لا يمكن أن ترفض المشاركة في مسلسل سوري، فهي مع دعم الدراما السورية وتجد ضرورة مشاركة النجوم السوريين فيها وألا يبخلوا عليها إطلاقا، لذلك لن تغيب ولا يمكنها أن تعتذر مهما انشغلت بتصوير أعمال أخرى.

وحول إذا كانت قررت الاعتذار عن «هجرة الصعايدة»، اشارت الى أن العمل حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد تصويره، لذلك لا يمكن أن تقول بأنها اعتذرت، بل على العكس هي متحمسة كثيرا للتجربة التي كانت ستعيدها إلى الدراما المصرية بصورة مختلفة من خلال صعيدية أو غازية غجرية وهو دور جديد ومختلف بالنسبة لها بكل المقاييس.