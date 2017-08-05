أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية وقوفها إلى جانب النجمة المصرية شيرين في خلافها مع النجم عمرو دياب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معها الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج «صح النوم» على شاشة «أل تي سي».

وقالت نضال إنها ضد النفاق الحاصل في الوسط الفني، مؤكدة ان شيرين لم تتعمد الإساءة لعمرو دياب، كاشفة أن ما قالته الفنانة المصرية خلال حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش جاء ردا على كلام سيئ جدا قاله عنها دياب في جلسات خاصة.

ولفتت إلى أن ملحنا لقبته بـ«أبو سلسلة» هو من نقل الكلام إليها، إلا أنها رفضت الإفصاح عن اسمه بطلب من شيرين.

وكانت الأحمدية نفت في بداية الاتصال كون عمرو دياب فنانا عالميا، وقالت إن لا أحد يعرفه أو يذكره لولا وجود شيرين وابنته جنى، وقالت في ختام الاتصال لعمرو دياب: «صرت ختيار، قربت على الستين، لازم تحترم شيبتك يللي مغطيها بالصبغة، ما تحكي عن النساء هؤلاء ولاد بلدك»، مستدركة: «إنت عارف يا عمرو شو منعرف أسرار عنك».