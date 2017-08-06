أكد مدير عام تشغيل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي فيصل خاجة، أن المركز انتهى من وضع رزنامة فعاليات المركز للموسم المقبل والذي سيحتوي على أكثر من 70 فعالية مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبا في وسائل الإعلام المختلفة.



وقال خاجة ان الفنان العراقي كاظم الساهر ليس من ضمن خطة المركز التي سيتم الإعلان عنها، مشددا على أن المركز لم يجر أي اتصال معه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أن المركز قام بإجراء استفتاء لمتابعيه في انستغرام لمعرفة ما يرغب فيه الجمهور، وذلك قبل ثلاثة شهور، وقام المركز بنشر نتائج ذلك الاستبيان الذي تصدره الفنان كاظم الساهر، مع التأكيد على أن النتائج المنشورة لا تعني الاتفاق مع الفنانين.

من جهتها، أكدت الكاتبة فجر السعيد انها المتعهد الرسمي لحفل كاظم الساهر بالكويت، الذي سيقام تزامنا مع مؤتمر إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق الذي تستضيفه الكويت برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقالت ان «الحفل سيقام على مسرح يتسع لـ 4 آلاف شخص».



وأضافت السعيد ان «ربط موعد الحفل بمؤتمر الإعمار هو رسالة حب وسلام بين شعبين جمعتهما الظروف الإقليمية ولا بد أن نقبل بالتعايش السلمي بيننا والفن أقوى رسالة تجمع بين الشعوب».

وقالت: «ان وجود كاظم الساهر في الكويت أكبر رسالة سلام نرسلها إلى إخواننا في العراق بأننا بالفعل تجاوزنا آلام الماضي وبدأنا صفحة جديدة كلها محبة».