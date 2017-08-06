تشارك مسرحيتا «يوم أن قتلوا الغناء» للمخرج تامر كرم و«الجسر» للمخرج وليد طلعت رسميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته المقبلة، حيث أهلهما فوزهما بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابقة للاختيار المباشر للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.

أما مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء» فهي من إنتاج «البيت الفني للمسرح» وتأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم وتتناول صراعا ما بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، فالعرض يحمل الكثير من الرؤى وليس أحادي الطرح، وهو غني وبه أعماق متداخلة، حيث إنه يقدم نماذج متعددة من قصص الأنبياء وإبليس وآدم، وقابيل وهابيل، وسفينة نوح.