يواصل برنامج «حديث الديرة» طرح المزيد من القضايا المتعلقة بخطة التنمية 2035، حيث يتناول بحلقته اليوم الأحد موضوع تمكين المرأة الكويتية، ويستضيف وزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع، كما تشارك في الحوار عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة، عضو جمعية الاقتصاديين ومديرة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د.هالة الحميدي.

ويسلط البرنامج الضوء علي مظاهر الاهتمام بالمرأة في المجتمع الكويتي، وأن الحكومة ترجمت ذلك الاهتمام ضمن الخطة الإنمائية والخطط التنموية، ومن خلال ركائز أساسية أهمها تعزيز الجانب البشري وتمكين المرأة وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتضافر الجهود بين شركاء التنمية ويعد احدى سياسات خطة التنمية لتمكين المرأة والشباب بالإضافة إلى انه من أولويات الحكومة.

كذلك يأتي حرص الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها قادة دول العالم بما فيها الأهداف التي تعنى بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة والمتمثلة في رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية، ودعم التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية التي أثبتت كفاءتها وحققت إنجازات كبيرة.

البرنامج من إنتاج قطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام، ويبث البرنامج الساعة الثامنة مساء عبر شاشة القناة الأولى بتلفزيون الكويت، يعده فريق من المعدين، تقدمه المذيعة إسراء جوهر، يخرجه هشام شحاتة.