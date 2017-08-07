أحمد الفضلي

انتهى الفنان الكوميدي احمد العونان من تصوير مشاهده الخاصة بأحدث اعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الكوميدي «ترللي» الذي يصور حاليا في عدد من مناطق الكويت تمهيدا لعرضه في الفترة الموسمية ان لم يستجد جديد ويتم تأجيله الى رمضان المقبل.



ومن جانبه ذكر العونان ان ظهوره في هذا العمل كضيف شرف في حلقتين منفصلتين فالعمل سيعرض كحلقات منفصلة قام بكتابتها عدد من الكتاب الكويتيين والخليجيين ويضم عددا كبيرا من النجوم من الكويت وخارجها حيث تتركز ادوار البطولة على اربعة الى خمسة فنانين ويظهر اغلب النجوم المشاركين كضيوف شرف في حلقة او حلقتين.

واضاف العونان خلال حديثه لـ«الانباء» انه وافق على المشاركة في هذا العمل على الرغم من انه يتحفظ بشأن الظهور بأدوار كضيف شرف لكن الادوار التي سيجسدها في الحلقتين تم كتابتها بشكل جيد وكذلك وجود العديد من اصدقائه الفنانين والكتاب في هذا العمل دفعه للمشاركة موضحا ان العمل سيظهر بشكل جيد نظرا لما يضمه من نجوم الكوميديا منهم محمد الحملي وسلطان الفرج والنجمة العراقية ميس كمر وغيرهم من النجوم الشباب وكذلك العمل المتواصل الذي يقوم به حاليا مخرج العمل علي الموسوي فالجميع يعمل بشكل مستمر طوال فترة التصوير الامر الذي سينتج عنه ظهور المسلسل بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق ببقية مشاركاته الفنية في الفترة القادمة ذكر العونان انه يستعد للعودة لمشاركة فريق عمل مسرحية «مبروك ما ياكم» في العروض التي ستقدم بعيد الاضحى وكذلك مرافقتهم في الجولة الخليجية التي يستعد لها طاقم عمل المسرحية والتي من المقرر ان تنطلق في اواخر ديسمبر المقبل في مملكة البحرين ومنها الى بقية الدول الخليجية ومن ثم الاستعداد للدورة الرمضانية المقبلة من خلال اختيار الاعمال التي سيشارك بها العونان من بين عدد من النصوص التي عرضت عليه مؤخرا.