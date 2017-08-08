أحمد الفضلي

تستعد النجمة هند البلوشي لخوض تجربة جديدة مع الفنان القدير طارق العلي من خلال عمل تلفزيوني يتم التحضير له حاليا من قبل شركة فروغي للإنتاج الفني المملوكة للفنان طارق العلي وعيسى العلوي حيث من المرجح ان يبدأ تصوير العمل في الأيام القادمة تمهيدا لعرضه في الفترة الموسمية.

ومن جانبها اعربت البلوشي عن بالغ سعادتها بالعودة من جديد للعمل مع الفنان طارق العلي وقروب شركة فروغي للإنتاج الفني التي سبق أن شاركتها في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الناجحة، موضحة انها سبق ان اتفقت مع الشركة على المشاركة في عمل جديد لم يحدد اسمه حتى هذه اللحظة وتنتظر حاليا إبلاغها بموعد التصوير والمرجح ان يكون في الكويت.

وفيما يتعلق بورشة كتابة النص المسرحي التي قدمتها مؤخرا ذكرت البلوشي خلال حديثها لـ «الأنباء» ان الورشة شهدت حضورا جيدا على مستوى المشاركين من الجنسين وبمختلف الاعمار الأمر الذي يدعونا للتفاؤل بوجود مستقبل جيد للنص المسرحي، خصوصا ان اغلب المشاركين في الورشة كانوا حريصين على الاستفادة من كل كلمة ذكرت، موضحة ان ما تحقق من نجاح خلال هذه الورشة يدعوها لتكرارها وبشكل دوري حيث ستقوم بتنفيذها على فترات بمعدل ثلاثة شهور في السنة كي لا تتعارض مع نشاطها الفني ودراستها للماجستير حاليا.

واضافت انها قد تتنوع بما تطرحه في الورش القادمة فقد تتطرق للقصص القصيرة أو الكتابة الدرامية لكنها ستركز على النص المسرحي.

وعن اسباب توجهها لاقامة مثل هذه الورش قالت البلوشي: «بصراحة تعبت من اعداد وتعديل النصوص التي تصلني كمنتجة مسرحية الأمر الذي جعلني افكر بإقامة مثل هذه الورش علها تأتي بكتّاب مسرحيين قادرين على اثراء الحركة المسرحية التي تشهد هجرة الكتاب حاليا فالساحة الفنية تشهد افتقار للكاتب المسرحي فأغلب الكتاب يتوجهون الى كتابة النصوص الدرامية.

وفيما يتعلق بعودتها للدراسة ذكرت البلوشي انها ستكون مشغولة في الفترة القادمة التي ستشهد سفرها للعاصمة المصرية القاهرة للتحضير للماجستير في جامعة الفنون وقد تجبرها الدراسة على تقليل أو ايقاف نشاطها الفني لفترة ليست بالطويلة وقد يكون حضورها يقتصر على ادوار ضيفة شرف في حال عدم قدرتها على التنسيق بين الدراسة والتصوير.

وعن امكانية عرض آخر أعمالها المسرحية «سالي» في عيد الأضحى القادم افادت بان المسرحية حصدت العديد من ردود الافعال الايجابية خلال فترة عرضها في عيد الفطر الماضي وشهدت حضورا جماهيرا جيدا وكانت من ابرز الأعمال التي عرضت في عيد الأضحى، وذلك لم يأت من فراغ حيث اجتهد كافة فريق العمل وبشكل متواصل على امتداد اكثر من شهرين لإظهار المسرحية بالشكل المطلوب خلاف احتوائها على نص جيد ومشاركة عدد كبير من نجوم المسرح الاستعراضي، مؤكدة ان النجاح الذي تحقق يجبرها على استمرار عرض المسرحية في عيد الأضحى المقبل.