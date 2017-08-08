بشار جاسم

بعد نجاحه وتألقه كمذيع اذاعي بتقديمه برنامج «كيك أوف» على محطة OFM الذي يواصل بثه للسنة الرابعة في شهر سبتمبر المقبل والذي يقوم بإعداده عدي عوض وإخراج خالد ملك، أعلن المذيع مشاري الخزيم انضمامه لقناة العدالة حيث سيقدم برنامجا رياضيا جديدا، حيث صرح للأنباء قائلا «البرنامج تدور فكرته حول كرة القدم فيناقش كل ما يختص بالدوريات الأوروبية الكبرى، ويقدم أبرز القضايا الاسبوعية التي حدثت فيها من خلال طرح فريد من نوعه لا يعتمد على التحليل الفني بل على الأمور التي تجذب الجماهير أكثر من خلال استعراض محاور تتم مناقشتها خلال الحلقة ومنح المتابعين والمشاهدين للمشاركة ليكون لهم دور فعال ومهم من خلال إشراكهم في بعض الحلقات كضيوف أو من خلال الاتصالات الهاتفية ووسائل التوصل الاجتماعي».

وأضاف الخزيم «والبرنامج يحمل اسم One Two وسيبث على الهواء يومي الأحد والإثنين بعد منتصف الليل ومدته ساعة ونصف الساعة».

يذكر أن مشاري الخزيم قدم برنامج مسابقات رياضي في رمضان الماضي حمل اسم «كامبيوني» برفقة ذات فريق العمل الذي يشاركه «كيك أوف» حيث وجه الشكر لوكيل الإذاعة الشيخ فهد المبارك ومدير إدارة البرنامج العام سعد الفندي لدعمهما المستمر وتسهيل كل العقبات في البدايات لغاية حصول برنامج كيك أوف على جائزة أفضل برنامج أوروبي في الوطن العربي في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.