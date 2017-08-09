مفرح الشمري

Mefrehs@



وسط جمهور خليجي وعربي ملأ مسرح «بلاديوم» في العاصمة البريطانية والذي يعتبر من أعرق مسارح «ويست اند» حيث تأسس عام 1910، تألقت فنانة العرب أحلام وقدمت اجمل اغانيها السبت الماضي على خشبته لتضيف اسمها الى مجموعة ممن غنوا على خشبة هذا المسرح من المغنيين العالميين مثل جودي غارلند، بينغ كروسبي، وإيلا فيتزغيرالد.



«أم فاهد» سجلت اسمها كأول مطربة خليجية وعربية تغني على خشبة هذا المسرح العريق، لذلك كانت تحضيراتها دقيقة جدا ومختلفة عن باقي الحفلات التي أقامتها هنا وهناك لأنها ستغني في اقدم مسارح «ويست اند» ولم تخيب الجاليات العربية الموجودة في العاصمة البريطانية ظن «أم فاهد» على مختلف جنسياتهم فحضروا بحب للاستماع الى «الملكة» احلام التي استطاعت أن «تلم شمل العرب» في هذا الحفل الراقي والذي تابعه الألوف عبر روابط خاصة وفرتها «أم فاهد» لمحبيها في جميع دول العالم.



فنانة العرب أحلام لم تبخل على جمهورها سواء داخل المسرح او خارجه فغنت لهم بكل حب وامتنان مجموعة من اغانيها القديمة والجديدة مثل «ليه يا دنيا، هذا أنا، علشانك، يلازمني خيالك، ومستغرب، وليه وأحتاجك انا» وغيرها من الاغاني المحببة لدى جمهورها الخليجي والعربي.



ولم تنس فنانة العرب أحلام أن تقدم التحية لجمهورها الكبير على حضورهم و«عنوتهم» لحفلها، متمنية ان تكون دائما عند حسن ظنهم وواعدتهم بالعديد من المفاجآت في المرحلة المقبلة.